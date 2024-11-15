洛博“彩绘陶牵手女俑”火爆出圈 将设独立柜展出

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳博物馆的“彩绘陶牵手女俑”持续引发观展热潮，大量游客慕名前来打卡，时常造成通道拥堵，建议洛阳博物馆能针对性地优化展陈方案，在保障游客打卡需求的同时，通过合理客流疏导措施，实现热门展品观赏与常规参观秩序的双重保障。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳博物馆的“彩绘陶牵手女俑”持续引发观展热潮，大量游客慕名前来打卡，时常造成通道拥堵，建议洛阳博物馆能针对性地优化展陈方案，在保障游客打卡需求的同时，通过合理客流疏导措施，实现热门展品观赏与常规参观秩序的双重保障。

洛阳博物馆回复：近期馆藏文物“彩绘陶牵手女俑”火爆出圈，受到了观众们的喜爱。但同时也出现大家在该文物所在展柜前排队拍照，导致该区域出现拥堵，观众不便观看其它展柜陈展文物的现象。为了给观众提供更为流畅的观展动线和更佳的体验，不负大家的关注与热情，我馆对该文物进行了展陈调整，将牵手女俑置于尾厅独立柜，以期满足观众的不同需求。不过也产生了您所提出的“人流聚集严重堵塞出口”“展柜玻璃反光”等问题，我馆对于由此给观众带来的不便深表歉意。虽然由于现有展柜条件不足，存在无法彻底改善展柜玻璃反光的问题，但我馆会尽最大努力对牵手女俑的呈现方式与观展动线进行改进，兼顾人流疏导与观展舒适度，平衡打卡需求与参观秩序。

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