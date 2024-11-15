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陈冬父母亲友：希望他圆满完成党和国家交付的使命
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.24 22:57
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　　4月24日下午，神舟二十号发射圆满成功。远在家乡洛阳，航天英雄陈冬的父母和亲友见证这一重要时刻，并祝愿陈冬：圆满完成党和国家交付的使命。

　　“已经快一年没见到孩子，心里非常想念他。祝愿他，圆满完成党和国家交付的使命。”在涧西区陈冬的家中，陈母亲黄焱接受采访时激动的说。
虽说已经执行过两次飞天任务，可儿行千里母担忧，获悉陈冬即将执行神二十航天任务的时候，黄焱依然略显紧张。相较于黄焱的谨慎，父亲陈树林却更显豪迈。

　　“孩子每次出征，我都非常高兴，这是党和国家对他的信任，我相信他能顺利完成任务”。陈树林坦言，随着国家航天事业的发展和科技的进步，航天员的安全极有保障，“把他交给国家，我们充分放心。”

　　“我们在朋友圈里发起接力，给老班长打CALL。”陈冬同窗好友赫艳军近几天一直守候在二老身边，如同亲人一般。这些年只要陈冬执行任务，他的同学们就会经常登门拜访，照顾老人饮食起居。

　　“陈冬是咱洛阳人的光荣，也是我们这些老同学的骄傲。请老班长放心，家里面有我们照顾，你全身心完成航天任务。兄弟们静候你的佳音。”

　　“从2016年首次飞天，2022年二探苍穹，再到今年第三次出征，航天任务密度增加，说明中国航天事业越发成熟，步伐越发铿锵稳健。”今年60岁的姚志强是陈冬中学时代班主任，指导陈冬度过了6年的中学时光。

　　令他欣慰的是，这些年只要陈冬执行任务，都会在发射前给他发来暖心消息。陈冬每次回到洛阳，都会亲自登门看望姚志强，送上航天员乘组的签照等纪念品。

　　23日傍晚，陈冬的短信如期而至：恩师，三次出征，向您汇报！寥寥几个字，彰显了这段跨越30余年的师生情谊。

　　采访中，姚志强深情回忆了与陈冬相处的点点滴滴，言语间充满了对这位昔日学生的骄傲与欣慰。他期待中国的航天事业捷报频传，祖国的未来更加繁荣昌盛，也盼望着陈冬此次如期完成任务，有朝一日成功登临月球。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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