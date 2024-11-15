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市委社会工作会议召开 江凌讲话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.24 17:38
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　　24日，市委社会工作会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述，认真落实中央、省委社会工作会议和全国、全省社会工作部长会议精神，对做好全市社会工作进行部署。市委书记江凌出席会议并讲话。

　　会议指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视社会工作。习近平总书记关于社会工作的重要论述，深刻回答了做好新时代社会工作的一系列重大理论和实践问题，为我们做好社会工作提供了根本遵循。要深入学习领会习近平总书记关于社会工作的重要论述，按照党中央、省委部署要求，以更加务实的作风、更加扎实的工作，不断开创我市社会工作新局面。

　　会议指出，要坚定不移走中国特色社会主义社会治理之路。加强对各类社会群体的思想政治引领，更加注重用党的创新理论凝心铸魂，更加注重培育和践行社会主义核心价值观，更加注重传承弘扬中华优秀传统文化，持续巩固各类社会群体的共同思想政治基础。着力解决不同社会群体的共同关切和个性化诉求，千方百计促进就业增收，完善权益保障制度，做好新就业群体等领域关爱服务，让大家共享改革发展成果。抓好社会矛盾风险前端防范化解，加强动态监测，抓好源头化解，提升应对能力，做到矛盾风险预防在先、发现在早、处置在小。及时了解和回应群众诉求，健全党组织领导下的基层群众自治机制，创新社会治理参与模式，加快构建共建共治共享的社会治理格局。

　　会议强调，要落实落细社会工作重点任务。要抓好新兴领域党的建设，以实施新兴领域党的建设三年行动为抓手，开展党的组织和党的工作“两个覆盖”集中攻坚，不断增强党在新兴领域的号召力凝聚力影响力。要抓好党建引领基层治理和基层政权建设，把基层党组织建设摆在更加突出位置，加强党对基层政权和基层组织的全面领导，不断提升基层治理水平，构建富有活力和效率的新型基层社会治理体系。要加强和改进信访工作，大力发展志愿服务事业，调动群众参与发展、建言献策的积极性，不断提升凝聚服务群众工作质效。

　　会议要求，要转变思维理念，树牢群众观念，压紧压实各方责任，建立健全工作运行机制，加强社会工作部门自身建设，建强社会工作者队伍，推动全市社会工作高质量发展。

　　王军、祁建峰、王森、韩治群、徐超文、陈功、仝宇鹏、何武周等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊 实习生 施亦格)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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