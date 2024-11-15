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洛阳国际传播联盟第一次会员大会举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.24 16:45
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　　凝心聚力，共启新程。24日，洛阳国际传播联盟第一次会员大会在洛阳正大国际中心举行，联盟会员汇聚一堂，共商联盟发展大计，为洛阳国际传播事业高质量发展凝聚新动力。

　　会议介绍了洛阳国际传播联盟筹建情况及组织架构，明确了联盟年度工作计划。成立洛阳国际传播联盟，是推动洛阳国际传播事业高质量发展、提升国际话语权的重要举措。该联盟旨在打造集信息共享、资源整合、文化交流、人才培养等于一体的国际传播平台，目前已汇集130多名成员，涵盖教育、文化、旅游、商务、科技、艺术等多个领域人才，构建起一个广泛而紧密的综合性国际传播网络，更好地拓展国际传播渠道、深化文明交流互鉴，通过多种形式的国际传播活动，让洛阳故事以更加生动、鲜活的方式呈现给世界。

　　下一步，洛阳国际传播联盟将积极凝聚各方力量，充分发挥优势，进一步加强与海外主流媒体及团体合作，强化与海外洛阳人、洛阳籍华人的联动，深化与央媒、省媒及各地媒体的合作，加强与高校在智库建设、国际交流等方面的合作，通过开展一系列重大宣传项目和国际交流活动，向世界展示古都洛阳的深厚文化底蕴和独特魅力，为讲好中国故事、传播好中国声音积极贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华/文 张光辉/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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