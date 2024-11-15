在街头和浪漫撞个满怀！洛阳五一前后“赏花地图”来了

近日，洛阳市多个“北国花城”建设点位陆续进入盛花期，城市街头、人行天桥等处，蔷薇、藤本月季等迎风而绽、向阳怒放。洛报融媒记者通过实地走访，为您奉上五一前后“赏花地图”。

近日，洛阳市多个“北国花城”建设点位陆续进入盛花期，城市街头、人行天桥等处，蔷薇、藤本月季等迎风而绽、向阳怒放。洛报融媒记者通过实地走访，为您奉上五一前后“赏花地图”。

●赏花点位：洛龙区太康路与望春门街交叉口向南瓦库门口

看点：此处的蔷薇花墙长约30米，以粉色、白色为主，结合背景的青灰色的砖瓦墙，颇有文艺气息。复古自行车、藤椅等都是不错的拍摄道具。

出行参考：乘坐63路、207路、 62路、 99路、29路、75路等公交车可达。

●赏花点位：洛龙区滨河南路与牡丹桥交叉口(洛阳市园林绿化中心门口)

看点：约180米的月季花墙是近日的网红打卡地。此处的花墙花朵大、量密，种植有粉色龙沙宝石、安吉拉等，在园林专家的精心养护下今年迎来了“爆花期”，蜿蜒有弧度的花墙拍摄起来更有意境。

出行参考：68路、37路等公交车可达，或者乘坐地铁2号线从文博园出站。

●赏花点位：洛龙区滨河南路人行天桥(东方今典境界附近)

看点：即使只是路过，也有了片刻停留的理由。天桥两侧进行了布网设计，营造出约50米长的双面花墙，粉色龙沙宝石迎风初绽。透过被花点缀的布网看天桥下的车水马龙，定格的瞬间就是“北国花城”的具象呈现。

出行参考：601路、84路、 205路、 57路等公交车可到附近。

●赏花点位：涧西区西苑路12号(涧西区区政府门口)

看点：门口两侧均有月季花墙，总长度约60米。这里主要种植有藤本月季安吉拉，其爬墙能力强、花量大，最佳赏花期约10天。

出行参考： 8路、 75路、 63路、 69路、 95路等公交车可达，也可以乘坐地铁1号线到牡丹广场站下车。