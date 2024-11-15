昨日，市人大常委会召开党组(扩大)会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

昨日，市人大常委会召开党组(扩大)会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

会议学习了习近平总书记近期重要讲话精神，集中学习了全省聚焦“四高四争先”深化提升代表主题活动工作推进会精神及市委相关会议精神，研究了关于“人大代表走洛阳”主题活动实施方案，设立产业(行业)人大代表流动工作站的意见，在市县建立法律专业人士、企业家、科技工作者、民营企业家、农民人大代表工作站的决定，人大代表“随手拍”工作办法等。

李保国强调，要始终坚持问题导向，紧盯民生保障等重点领域，聚焦责任落实、制度执行、机制完善等重点问题“点题”监督，持续开展整改落实情况跟踪问效，强化监督全流程管理，切实提升人大监督工作质效，推动重大决策部署落地生根。要加强和改进机关作风建设，以学习教育为契机，整治形式主义、官僚主义，推动作风建设从“治标”向“治本”深化，从“有形”向“有效”转变，将学习教育成果切实转化为推动人大工作高质量发展的实际成效。要持续加强和改进代表工作，认真学习贯彻新修改的代表法，聚焦“四高四争先”深化提升代表主题活动，组织好开展好“人大代表走洛阳”“天下黄河洛阳美”等主题活动，充分发挥代表专业优势、密切联系群众优势，组织代表深度参与人大立法、监督等工作，更好为人民群众办实事、办好事。要全面激发干部队伍干事创业活力，树立“重实干、重实绩、重担当”的鲜明导向，引导干部树立正确权力观、政绩观、事业观，充分发挥量化考核指挥棒作用，真正让担当者出彩、有为者有位，形成崇尚实干、竞相出彩的浓厚氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 施亦格 通讯员 张艳艳 王思芮)