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2025豫西·洛阳第二十四届名车展完美收官
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.08 08:30
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　　作为第42届中国洛阳牡丹文化节商贸促消费活动之一，2025豫西·洛阳第二十四届名车展昨日落下帷幕。在4天展期内，车展吸引了73家经销商、 40余个品牌参加，销售汽车1500余辆，成交额约1.5亿元，进一步拉动了我市汽车消费市场。

　　活动首日，车展现场迎来客流小高峰。记者看到，豪华汽车展销馆内诸多汽车品牌全线出击，一些刚刚上市的车型首次线下亮相，“零时差”圈粉无数。从新能源汽车到高科技概念车，从传统巨头到创新新锐，各大知名汽车品牌集中亮相，涵盖豪华、自主、国产、合资、新势力等热销品牌，展出车型近千款，包含轿车、 SUV、MPV等全系车型。其中，长安、一汽、红旗等各大汽车品牌携长期霸榜的畅销车型悉数登场，比亚迪、问界、理想、奇瑞、小鹏等众多新能源汽车品牌扎堆亮相，集中展示造车新势力。

　　“逛车展就像赶科技大集，既能领略燃油车的机械美学，又能体验新能源车的智能生态，一站式满足购车需求。”市民黄南看中了一辆新能源SUV，他说，之前他到4S店了解过价格，这次到车展订车，不仅享受到了最低折扣，还额外获得电机电池护板、整车贴膜等福利。

　　此外，33家家装建材企业参展，吸引不少市民前来咨询。参展产品涵盖家装设计、石材、卫浴、灯饰、集成灶具、门窗、开关等，通过多样化服务满足消费者不同消费需求。

　　值得一提的是，车展期间，市商务局、市公安局交通警察支队车辆管理所相关科室工作人员走进现场直播间，分别就2025年汽车以旧换新补贴政策、汽车报废更新补贴的条件及标准、“周六延时服务”、新购机动车入户办理、上牌流程等为市民答疑解惑。

　　作为豫西地区规模最大的综合性消费盛会，2025豫西·洛阳第二十四届名车展由中国机械国际合作股份有限公司、洛阳报业传媒集团有限公司主办。

　　“火热的销售离不开‘政策补贴+车企补贴’的组合拳，为消费者带来惊喜，还持续为汽车消费市场赋能。”车展主办方相关负责人表示，希望本届车展为车市注入强劲动力，进一步激活洛阳消费市场。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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