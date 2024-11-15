洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

黄河禁渔！4月至7月底黄河洛阳段干支流进入禁渔期
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.08 15:18
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　日前，洛阳市“中国渔政亮剑2025”黄河禁渔专项执法行动启动。4月至7月底，黄河洛阳段干支流进入为期四个月的禁渔期。

　　实行黄河禁渔期制度，是深入贯彻习近平生态文明思想，推动黄河流域生态保护和高质量发展，保护水生生物资源的重要举措。

　　禁渔期内，黄河洛阳段干流及主要支流禁止除休闲垂钓外的所有捕捞作业类型。在禁渔区和禁渔期内，因科学研究和人工繁育等活动需采捕天然渔业资源的，须经省级以上渔业行政主管部门批准。

　　禁渔期间，洛阳市农业农村部门和公安部门将联合开展黄河禁渔专项执法行动，深入研判非法捕捞重点人群、高发水域、高发原因，采取常态巡查和突击检查相结合的执法模式，查处违反休禁渔规定的违法违规行为，重点查处使用涉渔“三无”船舶和“绝户网”捕捞、电毒炸鱼等严重违法行为。

　　同时，洛阳市有关部门将加强市场销售监管，通过销售端溯源倒查非法水产品来源，斩断“捕、运、销”黑色利益链，从严从快从重惩处非法捕捞团伙，确保黄河禁渔秩序良好稳定。

　　此外，全市各地将加大普法力度，加强警示教育，加大对典型案件的曝光力度，以案释法，强化震慑，全方位营造“河上不捕、市场不卖、餐馆不做、群众不吃”的良好社会氛围。广大群众如果发现相关违法违规行为，可拨打110或0379-63330740进行举报。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    第二届洛阳牡丹冠脉介入研讨会成功举办 聚焦复杂冠脉介入技术发展
    第二届洛阳牡丹冠脉介入研讨会成功举办 聚...
    第二届洛阳牡丹冠脉介入研讨会成功举办 聚焦复杂冠脉介入技术发展
        4月5日，由洛阳市第一人民医院主办的“第二届洛阳牡丹冠脉介入研讨会”成功举办，开幕式由该院院长苗润宏主持。
  • · 为生命接力 ！市三院医生张楠成功捐献造血干细胞
  • ·男子右肾被“蛀空” 竟因老婆患过肺结核
  • ·如何科学预防光敏性皮炎？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 张玉杰到孟津区调研并巡河
  • 四海客亲共赴牡丹花约！“客聚神...
  • 市人大常委会召开党组（扩大）会议
  • 国产首款双动力钢轨铣磨设备“洛...
  • 2025豫西·洛阳第二十四届名车展完...
  • 奇异的复色花——二乔
  • 退休时医保缴费年限不足怎样补？...
  • “客聚神都 花开五洲”向中原客家...
  • 清明假期，洛阳各汽车站累计发送...
  • 畅游牡丹花城 尽览古都之美！国际...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    洛宁县马店镇：农...
    牡丹绽放迎客来【...
    牡丹公园：古牡丹...
    油菜花海醉游人！...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605