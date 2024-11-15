黄河禁渔！4月至7月底黄河洛阳段干支流进入禁渔期

日前，洛阳市“中国渔政亮剑2025”黄河禁渔专项执法行动启动。4月至7月底，黄河洛阳段干支流进入为期四个月的禁渔期。

日前，洛阳市“中国渔政亮剑2025”黄河禁渔专项执法行动启动。4月至7月底，黄河洛阳段干支流进入为期四个月的禁渔期。

实行黄河禁渔期制度，是深入贯彻习近平生态文明思想，推动黄河流域生态保护和高质量发展，保护水生生物资源的重要举措。

禁渔期内，黄河洛阳段干流及主要支流禁止除休闲垂钓外的所有捕捞作业类型。在禁渔区和禁渔期内，因科学研究和人工繁育等活动需采捕天然渔业资源的，须经省级以上渔业行政主管部门批准。

禁渔期间，洛阳市农业农村部门和公安部门将联合开展黄河禁渔专项执法行动，深入研判非法捕捞重点人群、高发水域、高发原因，采取常态巡查和突击检查相结合的执法模式，查处违反休禁渔规定的违法违规行为，重点查处使用涉渔“三无”船舶和“绝户网”捕捞、电毒炸鱼等严重违法行为。

同时，洛阳市有关部门将加强市场销售监管，通过销售端溯源倒查非法水产品来源，斩断“捕、运、销”黑色利益链，从严从快从重惩处非法捕捞团伙，确保黄河禁渔秩序良好稳定。

此外，全市各地将加大普法力度，加强警示教育，加大对典型案件的曝光力度，以案释法，强化震慑，全方位营造“河上不捕、市场不卖、餐馆不做、群众不吃”的良好社会氛围。广大群众如果发现相关违法违规行为，可拨打110或0379-63330740进行举报。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图)