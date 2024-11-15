互动分享、趣味游戏……昨晚，随着一场别开生面的“破冰仪式”举行，国际“Z世代”牡丹花城周游记活动启动。
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作为第42届中国洛阳牡丹文化节主体活动之一，国际“Z世代”牡丹花城周游记活动邀请来自美国、意大利、俄罗斯、白俄罗斯、土耳其、墨西哥、摩洛哥、韩国、马来西亚、赞比亚等19个国家的30余名“Z世代”青年，在洛阳围绕“东方博物馆之都”“牡丹花都”“河洛文化生态保护区”三大主线进行深度游览体验，在国际范围内传播洛阳文化，讲好中国故事。活动将持续至4月7日。
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