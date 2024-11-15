尽赏国风国潮！中国国花园打造多重赏花惊喜

牡丹观赏园里邂逅“武皇赏花”、游园中忽而“闯”入一段经典剧情……今年牡丹文化节，中国国花园将为您打造多重赏花惊喜。

牡丹观赏园里邂逅“武皇赏花”、游园中忽而“闯”入一段经典剧情……今年牡丹文化节，中国国花园将为您打造多重赏花惊喜。

牡丹文化节期间，中国国花园将结合园区赏花路线及古建复原历史名场面，运用情景再现、歌曲舞蹈与游园互动相结合的表演方式，打造以“国风国潮·国花有约”为主题的日间沉浸式游园活动。

“武皇赏花”巡游

演出地点：国花园西门口、园区主要赏花区

以“武皇”为主角，以传统文化之礼迎接八方宾客，舞者将表演霓裳羽衣舞，官者行传统“天揖礼”表达对游客的敬意。其间，“武皇”将以巡游形式走进牡丹观赏园，与游客近距离互动，复原“武皇赏花”的名场面。

情景剧演绎

演出地点：园区不同点位

园区根据园内不同点位进行创意剧本策划，为游客打造沉浸式游园氛围，如在姚黄阁演绎《姚府传奇之锦绣良缘》，在雁栖湖北岸草坪等地演绎《仕女游春图》等。

NPC人物互动及语言类节目

演出地点：园区各点位

中国国花园结合洛阳历史、牡丹文化及时下热门影视IP编排剧本，融入哪吒等经典形象，打造适合园区的演绎内容，增添游客的游园趣味性。

●国潮三弦《护花使者》

演出地点：二乔亭

●《双姝游园》

演出地点：公主苑

●《哪吒嬉闹国花园》

演出地点：园区主要赏花区(快闪)、火炼金丹广场

●观德坊射艺演艺互动

演出地点：五月坊、园区主要赏花区(快闪)

●脱口秀/喷空河南喜剧

演出地点：五月坊

牡丹主题互动舞蹈

以牡丹等元素为题材，以舞蹈为主要载体，展现中华文化的厚重和东方神韵，增强游客的沉浸式游园体验感，如国色芳华系列《傩面舞》、国色芳华系列《唐燕乐舞》等。

豫剧梨园戏曲演出

园区将适时在五月坊外广场、五月坊室内舞台等上演《梨园争春》经典豫剧，让游客感受传统文化的魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 乔丽娜 文/图）