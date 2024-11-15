洛平：四月洛阳何以更有“花YOUNG”

既融合繁花、纱幔、风铃、动物造型等元素创意，打造了6个沉浸式赏花新场景，又突出周文化特色，推出开园迎宾、“六艺”体验、周王巡游、明堂春诏等一系列实景演艺……不满足于昔日辉煌，不止步于单一赏花，乘着新文旅东风，“老牌牡丹园”王城公园推出了一套赏花新玩法，令人耳目一新。

既融合繁花、纱幔、风铃、动物造型等元素创意，打造了6个沉浸式赏花新场景，又突出周文化特色，推出开园迎宾、“六艺”体验、周王巡游、明堂春诏等一系列实景演艺……不满足于昔日辉煌，不止步于单一赏花，乘着新文旅东风，“老牌牡丹园”王城公园推出了一套赏花新玩法，令人耳目一新。

年年岁岁花相似，岁岁年年节不同。王城公园的“焕新”，恰是牡丹文化节不断求新求变的缩影。赏花为主线，围绕牡丹、汉服、音乐、户外、消费推出10项主体活动、35项联动活动；场景聚流量，“味美洛阳”“乐宿洛阳”“畅购洛阳”“好礼洛阳”“春惠洛阳”五大主题活动集中登场……第42届中国洛阳牡丹文化节拉开帷幕，汉服巡游、沉浸演艺，古墓探秘、武皇盛宴，一个好吃好逛好玩的“花YOUNG洛阳城”精彩呈现。

“花”，千年古都的诗意符号；“YOUNG”，数字时代的青春宣言。一句“花YOUNG”，既蕴含着“国色天香”的底蕴，也展露着“青春洛阳”的活力。在文化自信崛起的时代背景下，以牡丹之名，展古都新韵，“花YOUNG”更是用世界语言讲述中国故事，让东方美学在洛阳绽放“年轻态”的芬芳。从城市文旅发展视角看，四月洛阳的“花YOUNG”，就是融合传统魅力与现代张力的特色调性，就是兼具文化浓度与服务温度的体验感。

综观今年牡丹文化节，构筑“花YOUNG洛阳城”的两个关键词，正是“调性”与“体验”——应天门下起“牡丹花瓣雨”，营造专属神都洛阳的浪漫；“牡丹花神”亮相隋唐城遗址植物园，海棠秘境令人在“时空隧道”里邂逅一花一世界；“洛阳市公共交通一码通”上线，市民、游客乘公交、地铁可一“码”换乘；文旅“顶流”洛邑古城新增北门、西北门，游客进出更从容；“唐妮儿”海选赛引全球汉服爱好者瞩目，国际“Z世代”将携手周游牡丹花城……体验更沉浸、服务更贴心、气质更青春，今春洛阳别有花样！

有人说，风景用眼睛收藏，体验感却让回忆在心底生根发芽。人们畅游一座城市，脚印终会淡去，但被尊重的感受、被触动的瞬间，必将成为旅途的永恒注脚。致广大而尽精微，不遗余力塑造特色调性、提升服务品质、增强游客体验感，相信这个四月的洛阳，定能以“花YOUNG”之姿赢得更多游客的追捧。（洛平）