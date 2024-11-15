持续到4月30日！洛阳38家行政事业单位停车位周末及节假日免费开放

牡丹赏花期已经到来。记者3日从洛阳市机关事务管理局获悉，为方便市民游客出行，洛阳城市区38家行政事业单位的2476个停车位已免费对外开放，将持续到4月30日。

牡丹赏花期已经到来。记者3日从洛阳市机关事务管理局获悉，为方便市民游客出行，洛阳城市区38家行政事业单位的2476个停车位已免费对外开放，将持续到4月30日。

期间，相关单位停车场在周末及节假日实行全天开放，停放车辆需在节假日后第一个工作日8:00前驶离；工作日在车位富余的情况下对外开放，停放车辆需在次日8:00前驶离。停放车型为7座(含)以下小型非运营载客汽车。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图 通讯员 马俊菲）