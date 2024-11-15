10793人！2025年河南省事业单位公开招聘

今日，中共河南省委组织部、河南省人力资源和社会保障厅发布2025年河南省事业单位公开招聘联考工作的公告。

今日，中共河南省委组织部、河南省人力资源和社会保障厅发布2025年河南省事业单位公开招聘联考工作的公告。

公告显示，省直单位52家及各省辖市、济源示范区参加本次联考。共有事业单位2947家，招聘岗位人数10793名。其中省直事业单位202家，招聘岗位人数1062名；省辖市、济源示范区事业单位2745家，招聘岗位人数9731名。

报名时间为2025年4月11日9:00至4月17日17:00。报考者统一登录河南省人事考试中心网站，按照报名流程和有关要求进行注册、报名；完成注册、填表及上传照片的报考者，即可选报岗位。选报岗位时，系统将对报考者的信息自动进行资格初审，资格初审后报考者需点击“提交审核”完成报名操作。报考各省辖市、济源示范区事业单位的，应登录报考地的工作专用网站，查看当地报考公告相关要求。

通过资格初审的报考者，应于2025年4月12日9:00至4月18日17:00期间登录河南省人事考试中心网站进行缴费。根据省发展改革委、省财政厅批准的收费标准，报考者按每人每科30元缴纳笔试考务费。

已确认缴费的报考者，于2025年5月12日9:00至5月18日14:30，通过河南省人事考试中心网站下载并打印准考证。

笔试时间安排：

2025年5月18日上午9:00—10:30，《职业能力测验》。

2025年5月18日下午14:00—15:30，《公共基础知识》或《教育类专业知识》或《卫生类专业知识》。

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