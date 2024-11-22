洛阳公交伊滨专线、伊滨区1号线优化调整

25日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，为方便伊滨区域乘客出行，从4月29日起，公交伊滨专线、伊滨区1号线优化调整。

25日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，为方便伊滨区域乘客出行，从4月29日起，公交伊滨专线、伊滨区1号线优化调整。

●伊滨专线

1.首末站：新源公交停车场、洛阳龙门站

2.线路走向：优化调整后线路截短，洛阳龙门站设为终点站，不再去往新区第一公交停车场。去程从新源公交停车场发车，走新源路、武屯街、白塔路、玉泉街、吉庆路、提驾庄街、伊洛路、通衢路，到达站洛阳龙门站。回程线路与去程线路一致。洛阳龙门站区域乘客前往新区第一公交停车场方向可乘坐3路。

3.取消站位：兴洛东街通衢路口北、兴洛东街伊洛路口北、兴洛东街关林路口南、兴洛东街翠云路口南、兴洛东街牡丹大道口、长兴街开元大道口南、开元大道厚载门街口、开元大道龙门大道口、开元大道龙门大道口东(去程)、开元大道关圣街口(回程)、开元大道忠义街口、潘村、开元大道长夏门街口(去程)、新伊大街开元大道口北(去程)、开元大道新伊大街口(回程)、新伊大街政和路口北、太康路新伊大街口东、风翔街太康路口北、新区第一公交停车场。

4.首、末班发车时间：新源公交停车场6:30、19:00，洛阳龙门站7:15、19:45

5.票价：1.5元/人次，支持移动支付和各类IC卡。