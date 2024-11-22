高考考生注意！驻洛高校新增6个本科专业 部分专业今夏招生

日前，教育部公布2024年度普通高等学校本科专业备案和审批结果，3所驻洛高校共新增6个本科专业，部分专业将于今夏开始首次招生。

日前，教育部公布2024年度普通高等学校本科专业备案和审批结果，3所驻洛高校共新增6个本科专业，部分专业将于今夏开始首次招生。

据悉，此次全国高校共新增专业点1839个，调整学位授予门类或修业年限专业点157个，停招专业点2220个，撤销专业点1428个。其中，河南科技大学新增储能科学与工程、食品营养与健康2个专业；洛阳理工学院新增人工智能专业；洛阳师范学院新增科学教育、能源化学工程、应急技术与管理3个专业，同时，调整土地资源管理专业学位授予门类为工学。此次驻洛高校新增及调整学位授予门类专业学制均为四年。

河南科技大学

●储能科学与工程(工学)

深度融合材料、化学、电气等多学科优势，重点围绕“风光热储智慧能源系统”和“低成本规模化储能技术”两大方向，与中航锂电等企业共建产教融合平台，将培养储能材料与器件开发、储能系统集成与工程设计、可再生能源与储能耦合技术、氢能与新型储能技术等细分领域的复合型专业人才，支撑中原地区储能产业集群发展。

该专业预计于2026年首次纳入全国普通高校本科招生计划，面向全国理工类考生，纳入本科一批录取，计划招收60人。

●食品营养与健康(工学)

掌握化学、生物学、食品科学、食品检测学等方面的基本理论、知识和技能，能在相关企事业单位从事食品分析检测、质量安全控制、企业管理、安全评价、生产经营及科学研究等工作。同时，该专业注重培养学生食品营养科学研究、健康管理、功能食品生产与开发技术能力，满足食品营养健康领域对拔尖人才的需求。

该专业计划2025年首次招生60人。