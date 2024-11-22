产值突破50亿元！宁德时代洛阳基地圆满完成项目一期一季度全线投产目标

25日，洛报融媒记者从宁德时代洛阳基地获悉，该企业圆满完成项目一期一季度全线投产目标，累计产值突破50亿元，为洛阳加速打造新能源产业提供强劲动力。

25日，洛报融媒记者从宁德时代洛阳基地获悉，该企业圆满完成项目一期一季度全线投产目标，累计产值突破50亿元，为洛阳加速打造新能源产业提供强劲动力。

作为宁德时代在全球范围布局的十三大生产基地之一，按照“灯塔工厂+零碳工厂”标准建设的宁德时代洛阳基地，项目一期占地850亩，年产能为30吉瓦时。

在年初运行1条电芯产线、5条PACK产线的基础上，该企业加紧安装调试生产设备，同时全力开始招聘工作，推动产能不断攀升。当前项目一期所有产线已全部进入生产状态，生产设备超95%实现联网，生产节拍为每1秒下线1个电芯，每2.5分钟下线一个电池包。

“当前我们还在积极抢抓新能源汽车市场风口，奋力完成在手订单，推动产销量进一步提升。”宁德时代洛阳基地相关负责人表示。

随着各类设备不停运转，在工人们精准操作中，配套行业头部新能源车企的一组组高性能麒麟电池接连走下产线，走向全国。这里产出的麒麟电池采用宁德时代第三代CTP技术，系统集成度创全球新高，可轻松实现整车1000公里续航与4C快充。

除了项目一期全面达产，宁德时代洛阳基地项目二期建设也在有序推进中，施工场地塔吊林立长臂挥舞，工程运输车辆来回穿梭，处处一片大干快上、争分夺秒抢进度的劳动热潮。

自去年5月开工以来，项目二期火力全开，其电芯厂房已完成主体施工，正在进行门窗安装；模组厂房主体已施工至4层，屋面层完成25%；食堂已开始装修；模组仓库立库主体完成，平库屋面完成80%；设施房外墙施工完成30%；模组成品仓屋面层完成100%，正在进行一层地坪浇筑。

依托项目二期建设，宁德时代洛阳基地将有序扩大新能源电池产能，持续引入先进的电池制造技术、智能化生产设备以及高效的供应链管理体系，进一步推动洛阳新能源产业向高端化、智能化、绿色化发展。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张若含 实习生 陆沛林 文/图）