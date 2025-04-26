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避开人群！五一假期洛阳小众景点指南
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　　五一假期将至，洛阳文旅热度持续攀升，热门景区将迎来客流高峰。为避开人潮，本地及周边游客不妨探索洛阳深藏的小众景点，感受自然与人文的静谧交融。

　　穿梭在豫西民居、千亩梅林、七里峡谷之间，时光一下子就慢了下来，乡愁的韵味、自然的清爽扑面而来；沿着鹰嘴山蜿蜒的沿黄公路盘旋向上，视野豁然开朗，俯瞰小浪底库区，风轻云淡、山水一色；漫步在陆浑湖东线公路，远可观赏碧波荡漾的“小洱海”，近可拥抱民宿、咖啡等新文旅业态。

　　五一假期，这些小众景点会成为你的理想选择吗？

 
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来源： 洛阳网    2025-04-26 08:43 [ 责任编辑：孙阳丹 ] 返回洛阳网首页>>
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