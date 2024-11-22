查询档案又快又准！洛阳市档案馆接入AI大数据模型

“以前，我们查询档案需要掌握专业的档案分类方法和检索技巧，现在只需输入简单的文字描述，就能快速找到相关档案。”25日，提起洛阳市档案馆接入AI(人工智能)大数据模型的便捷，该馆工作人员说。

“以前，我们查询档案需要掌握专业的档案分类方法和检索技巧，现在只需输入简单的文字描述，就能快速找到相关档案。”25日，提起洛阳市档案馆接入AI(人工智能)大数据模型的便捷，该馆工作人员说。

近日，洛阳市档案馆引进AI大数据模型智能检索系统，通过AI技术实现档案查询服务的革新突破。这项技术让洛阳市民只需用日常语言表达查档的需求，即可快速查到所需档案。

工作人员介绍，该系统具有智能联想功能，能识别不同表述的相似含义。例如查找“旧城改造”时，系统会自动关联“城市更新”“房屋拆迁”等相关内容的档案资料。系统还能理解复杂查询需求，比如查询“20世纪90年代国企改革相关文件”，不仅能找到分散存储的相关档案，还能分析档案之间的关联，呈现出比较完整的脉络。

据悉，AI大数据模型智能检索系统融合了最新的DeepSeek大语言模型技术和RAG检索增强生成技术，通过数字化手段将海量档案资料转换为知识图谱，大大提升查询的便捷性和准确性。

洛阳市档案馆采取“原始档案+AI分析”的模式，要求智能检索系统在回答问题时必须标注出处，便于使用者随时核对原始档案的内容。

在档案信息安全方面，洛阳市档案馆将《洛阳市志》等公开出版物挂接到云端大模型，在确保数据安全的前提下，查询时具有较快的响应速度。对于不宜挂接上网的档案资料，洛阳市档案馆正在探索采用本地化部署模式，确保档案信息安全。

洛阳市档案馆相关负责人表示，AI技术在档案管理领域的应用，不仅改变了传统检索方式，还重新定义了档案资源的服务价值。未来，随着AI技术与档案专业的深度融合，档案机构将从“历史仓库”转型为“知识引擎”，为学术研究和社会治理提供更智能化的档案服务。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 井含笑 李磊川 文/图)