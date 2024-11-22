数智融合！“洛阳造”钢化炉打造两项“行业第一”

25日，洛报融媒记者从洛阳北方玻璃技术股份有限公司获悉，该企业近日成功研发新一代高端系列钢化炉，在数智融合方面一举实现两项“行业第一”。

25日，洛报融媒记者从洛阳北方玻璃技术股份有限公司获悉，该企业近日成功研发新一代高端系列钢化炉，在数智融合方面一举实现两项“行业第一”。

其中，通过对设备进行物联网和自控系统的升级改造，该款钢化炉在行业内率先搭载了“上云”功能。通过应用“钢化云”，设备在实际运行中可完成数据实时上传，实现生产记录云存储、参数云下载。用户能够在后台实时监控设备状态，并依托数据动态感知、精准控制和分析优化功能，进行智能化管理和运维，从而提升设备运行效率和使用寿命。

依托累计超6000台在世界各地稳定运行的北玻钢化炉，结合“钢化云”平台建设，后续北玻股份还将持续搭建智能场景，凭借数据应用和交流，强化联动产业链上下游合作伙伴，加快构建并优化玻璃钢化设备工业互联网生态，有效赋能行业高质量发展。

在智能化生产上，该设备在行业内率先实现智能化柔性加热。结合人工智能和先进算法，该款钢化炉具备全局自适应超功加热功能，能够根据玻璃摆放情况，自动调用闲置区域功率对其他区域进行加热，在相同变压器配置下提高了生产效率。同时该设备还配备了北玻历经十年开发的自动出炉功能，确保玻璃以最佳温度出炉，在提高产品品质稳定性的同时，大幅降低操作难度和能耗，为钢化玻璃高效生产提供了全新高端解决方案。·

加快数智融合，是推进新型工业化的关键路径。作为国内最早研发生产钢化炉的企业，北玻股份已逐步构建起涵盖机械设计、电气控制、材料科学等多领域的全链条研发体系，其主导产品平弯玻璃钢化机组年产销量连续22年稳居世界前列，后续企业将进一步强化应用人工智能、图像识别、机器学习等先进技术，力争打造更多玻璃钢化设备“洛阳标杆”。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图)