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江凌出席我市各界青年代表茶叙活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.25 22:40
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让洛阳成为青年创新创业的热土
江凌出席我市各界青年代表茶叙活动

　　在五四青年节即将到来之际，25日，我市举行各界青年代表茶叙活动，市委书记江凌与青年代表汇聚一堂，倾听青年心声，共话青年成长，为现代化洛阳建设凝聚青春力量。

　　洛龙区定鼎门社区邻里中心鼎·书咖内，咖香浓郁，环境温馨。在轻松的氛围中，来自科技创新、产业发展、文旅文创、乡村振兴、新兴领域等方面的15名青年代表，敞开心扉、畅所欲言，结合个人成长和创新创业经历，谈感受、话担当，并围绕青年发展、青年友好型城市建设等提出意见建议。江凌认真听取发言，不时插话与大家交流。他深有感触地说，城市的竞争力很大程度上取决于青年的活跃度。洛阳青年群体人才济济，展现出积极进取的价值追求、朝气蓬勃的精神风貌。洛阳青年有理想、有担当，让我们对洛阳未来发展前景充满希望。针对青年提出的意见建议，江凌要求有关部门认真梳理、深入研究，拿出务实举措，让青年更好融入洛阳城市发展。

　　江凌指出，党的十八大以来，习近平总书记高度重视、亲切关怀青年，围绕新时代青年工作发表一系列重要论述，为我们做好青年工作提供了根本遵循。青年聚则洛阳兴，青年出彩则洛阳出彩。奋进新征程，我们比以往任何时候都更加渴求青年人才。广大青年恰逢人生出彩的大好年华，赶上了大有可为的新时代，肩负重大使命，拥有广阔舞台。希望广大青年坚定不移听党话、跟党走，怀抱梦想又脚踏实地，敢想敢为又善作善成，立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，努力当好洛阳高质量发展的主力军。市委市政府将大力支持引导青年创新创业，搭建载体平台，创造良好环境，做好服务保障，拿出有针对性和竞争力的政策举措，构建完善全生命周期的创业创新生态体系，让更多青年爱上洛阳、留在洛阳、共赢未来。各级共青团和青年组织要积极发挥作用，引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年，当好党委政府联系服务青年的桥梁纽带，常态化开展互动交流、考察学习等活动，帮助青年开拓视野、增长本领，努力在现代化洛阳建设中挺膺担当、建功立业。

　　江凌还向有志来洛创新创业的广大青年发出诚挚邀约：洛阳愿与青年双向奔赴，共同努力把洛阳建设成为青年创新创业的热土。

　　王军、王森、王国辉等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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