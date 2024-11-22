洛阳智造“组团”亮剑第十九届中国国际机床展

4月21日至26日，第十九届中国国际机床展在北京举办。来自洛阳市的洛阳轴承研究所、鸿元轴承、润智数控等企业携大功率电主轴、智能成套设备等尖端产品“组团”亮相，以“硬核科技”展现洛阳高端装备制造业的创新突破与集群优势。

4月21日至26日，第十九届中国国际机床展在北京举办。来自洛阳市的洛阳轴承研究所、鸿元轴承、润智数控等企业携大功率电主轴、智能成套设备等尖端产品“组团”亮相，以“硬核科技”展现洛阳高端装备制造业的创新突破与集群优势。

核心展品“亮家底”，创新技术对标国际。在展会现场，参展洛阳企业以“高精尖”展品抢占行业话语权。轴研所推出的新一代大功率电主轴，突破国外技术壁垒，精度达纳米级，可替代进口产品；鸿元轴承自主研发的液体静压推力轴承，攻克大型数控设备核心部件难题，填补行业空白；信成精密展示的BMT动力刀座，定位精度达0.003mm，跻身行业第一梯队。

智造生态“链式突围”，产业集群协同发力。洛报融媒记者采访了解到，此次参展的洛阳企业覆盖轴承、数控设备等产业链关键环节，凸显洛阳“链式创新”生态。宇捷精工展出的大模数齿轮轴与智能化装配技术，可满足新能源汽车变速箱精密制造需求；润智数控带来的研磨设备，与轴研所轴承产品形成“加工—检测”闭环，提供完整解决方案……这种上下游协同模式，正是洛阳建设全国先进制造业基地的缩影。

展会现场，洛阳企业通过直播互动、技术路演等方式，吸引超万名专业客商驻足。轴研所主持行业技术交流会，宇捷精工与多家海外企业达成智能生产线合作意向。数据显示，洛阳高端轴承国内市场占有率超35%，机器人减速器轴承打破日德垄断，印证其从“老工业基地”向“智造高地”的转型成效。

“从‘单项冠军’到‘军团作战’，洛阳企业组团参展彰显了‘洛阳制造’向‘洛阳智造’的质变。”洛阳市工信局相关负责人坦言，在这场全球机床行业“顶级擂台”上，洛阳企业以自主创新技术、协同产业链条和国际化视野，交出“智造军团”的亮眼答卷，为产业转型升级提供“样板经验”。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 文/图)