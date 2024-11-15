8日，市长张玉杰到中国船舶集团有限公司第七二五研究所调研创新平台建设、科研成果转化、产业集群发展等工作。

建强科研平台加快成果转化

推动新材料产业扩量集群提质

张玉杰到七二五所调研

8日，市长张玉杰到中国船舶集团有限公司第七二五研究所调研创新平台建设、科研成果转化、产业集群发展等工作。

七二五所创新资源丰富、创新人才聚集、创新机制灵活，在科技成果就地转化等方面成效显著。张玉杰详细了解七二五所技术创新、工艺流程、产品研发、市场应用、成果转化以及所属在洛企业生产经营情况，希望七二五所继续发挥国家级“大院大所”的技术优势，面向市场需求和产业风口，扎实推动科技创新和产业创新深度融合，更加注重科研成果产业化转移，更加注重与洛阳产业协同化发展，携手拓展产业链关键环节投资布局，加快做大产业规模、做优产业集群，让更多科技成果尽快转化为现实生产力。

张玉杰与七二五所所长王其红、党委书记李卡等举行座谈，认真听取企业诉求，协调解决具体事项，围绕创新平台建设、优质成果转化、产能协同联动、产业链群打造等进行深度对接交流。双方一致认为，新材料产业是战略性、基础型产业，是未来高新技术产业发展的基石和先导。洛阳材料产业门类全、基础条件好，前景广阔、大有可为。下一步，双方将聚焦新材料产业高端前沿，以特种装备、钛及钛合金材料等为重点，加强产业研究和前瞻谋划，打造高端创新平台，攻克关键核心技术，做好新材料研制、新工艺改进、新产品开发；聚焦细分行业领域，用好天使引导基金，创新投资合作模式，在更大范围整合资源要素、谋划合作项目、布局产业板块；聚焦产业延链补链强链，开展上下游产供销适配性对接，提升产业链本地配套水平，推动新材料产业扩量集群提质。洛阳市将强化要素保障，常态化制度化做好问题收集交办和跟踪落实，提高政策精准度和实效性，为企业发展构建良好产业生态、营造一流发展环境。

任丽君等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)