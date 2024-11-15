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@洛阳车主，汽车报废更新补贴扩围了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.08 16:31
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　　日前，河南省商务厅等8部门发布《2025年汽车以旧换新工作的通知》(以下简称《通知》)。洛阳融媒记者8日从洛阳市商务局获悉，《通知》扩大报废旧车范围，明确汽车报废更新跨年度衔接政策。

　　《通知》明确，将符合条件的国四排放标准燃油乘用车纳入可申请报废更新补贴的旧车范围，汽油乘用车注册登记时间从2011年6月30日前扩围至2012年6月30日前，柴油及其他燃料乘用车注册登记时间从2013年6月30日前扩围至2014年6月30日前，新能源乘用车注册登记时间从2018年4月30日前扩围至2018年12月31日前。消费者申请汽车报废更新补贴，相应报废的机动车须在2025年1月8日前登记在本人名下。

　　为做好汽车报废更新跨年度政策衔接，对在2024年7月25日至2024年12月31日期间仅部分取得4类证明，并在2025年2月28日前全部取得4类证明的个人消费者，可纳入2025年汽车报废更新政策支持范围，并计入2025年当年享受补贴次数。申请人相应报废机动车和所购买新车的适用范围、持有时间等应符合有关政策要求。

　　拟申请汽车报废更新补贴的个人消费者，可登录全国汽车流通信息管理系统网站或“汽车以旧换新”小程序，填报个人身份信息，报废汽车的车辆识别代号和《报废机动车回收证明》《机动车注销证明》原件照片或扫描件，新车的车辆识别代号和《机动车销售统一发票》《机动车登记证书》原件照片或扫描件等，向补贴受理地(即《机动车销售统一发票》开具地)提交补贴申请。

　　自2025年1月1日起，在一个自然年度内，每位个人消费者最多享受一次汽车报废更新补贴：对报废上述符合条件旧车并购买新能源乘用车的，补贴2万元；对报废上述符合条件燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴1.5万元。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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