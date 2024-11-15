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国内首家！中船集团七二五所实现LNG船建造国产化新突破
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.24 08:18
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　　记者从中船集团七二五所获悉，该企业近日获颁国内首张薄膜型LNG(液化天然气)船用环氧树脂法国GTT认证证书及中国船级社认可证书，正式成为国内首家、世界第三家薄膜型LNG船用环氧树脂供应商，为我国LNG船建造全面国产化提供坚实“洛阳支撑”。

　　由于建造难度大、技术含量高、可靠性要求极其严苛，承担在零下163摄氏度极寒环境下液化天然气运输任务的LNG船，与航空母舰、大型邮轮并称为造船工业“皇冠上的三颗明珠”。

　　其中，环氧树脂作为薄膜型LNG船围护系统的一级核心材料，在胶合板绝缘箱与船体间起到承重、粘接、调平等作用，需具备在零下163摄氏度环境下的材料力学特性，是减少LNG船在运行过程中液化天然气泄漏及蒸发的关键一环，此前长期依赖进口。

　　在研发初期，七二五所牢固确立技术攻关—产品集成—工艺创新“三步走”路线，成立专项攻坚团队，深入研究认证技术文件，以国产化为目标，坚持创新驱动，历经数十轮关键材料验证筛选，通过连续20余轮次工艺参数优化，取得了超低温力学性能保持、产品质量稳定控制、树脂条工艺适配等多项关键技术突破。

　　该企业最终推出的725-H96环氧树脂，与多种基材均可实现强粘接，具备在极寒环境下极佳的力学承压性能，可满足船厂自动化成型装配工艺需求，当前已实现规模化生产。在近日举行的LNG船舶配套产品推介会暨合作签约仪式上，七二五所正式取得由法国GTT公司签发的国内首张薄膜型LNG船用环氧树脂工厂认证证书，以及中国船级社认可证书，为后续正式挺进国际市场和实现国产化应用奠定基础。

　　近年，七二五所在LNG船核心配套材料、设备研制应用方面接连取得重大突破。后续该企业将持续强化创新，进一步推动我国LNG船产业自主可控发展，不断提升国产高端船舶竞争力，为加快建设制造强国、海洋强国作出更大贡献。 （洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐兆琦）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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