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栾川县探索“农家书屋+”融合发展模式 推进全民阅读
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.24 08:22
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　　“环境不错，在这儿看书是一种享受。”昨日，在栾川县秋扒乡白岩寺村，正在农家书屋看书的村民张燕燕坦言。

　　经过改造提升、资源优化，该村农家书屋于近日对外开放。置身其中，在古色古香的氛围下，阅读着心仪的书籍，别有一番风味。旁边还有美术馆等资源，可以满足村民不同需求。

　　“此次改造提升除了完善服务设施，还与村内其他公共服务实现融合。大伙儿参与阅读的积极性也高了，这里多的时候每天能接待数十人。”秋扒乡有关负责人介绍。

　　农村人口少且以老年人居多，栾川县203个农家书屋利用率低，面临运营难题。

　　资源“活”起来，书籍才能“动”起来。栾川县的做法是“融”。“拥抱新事物，农家书屋才能焕发新活力。”栾川县有关负责人介绍，该县强化运营思维，通过在农家书屋发展研学、布局咖啡馆等举措，提升资源利用率，深入推进全民阅读。前期他们重点对6个农家书屋进行优化提升。

　　以白岩寺村农家书屋为例，近年来，该书屋所在的白岩寺村借助古树、古屋、古寺等资源，大力发展乡村旅游，还建设了游客服务中心。“农家书屋就位于资源集中、人流量大的游客服务中心。”秋扒乡有关负责人介绍，该村将加强与旅游运营商的合作，在书屋设置非遗体验区，并配置益智玩具、儿童读物等，推出“阅读＋研学”活动，为游客提供沉浸式研学旅游体验。

　　与之不同，鸡冠洞农家书屋的做法是植入新业态。据介绍，该书屋将与当地的“鸾·咖啡”“溶洞咖啡”等品牌联合运营，优化空间布局，设置咖啡轻食区，提供平价现磨咖啡、本地特色茶饮，并设置文创展销区、“村民创客角”，代销村民手工艺品和文创产品，推进书屋可持续运营。

　　“下一步，我们将通过文化主题阅读、亲子阅读、文化讲座和培训等方式，调动群众参与阅读的积极性，打造6个集阅读、休闲、文创、社交等于一体的农家书屋。”栾川县有关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 侯豫炯 侯佳琪）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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