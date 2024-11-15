三度出征！洛阳航天英雄陈冬担任指令长

据中国载人航天工程办公室消息，经任务总指挥部研究决定，瞄准北京时间4月24日17时17分发射神舟二十号载人飞船，飞行乘组由陈冬、陈中瑞、王杰组成，陈冬担任指令长。航天员陈冬执行过神舟十一号、神舟十四号载人飞行任务，时隔两年再次担任指令长。陈中瑞和王杰均来自于我国第三批航天员，是首次执行飞行任务。其中，陈中瑞入选前是空军飞行员；王杰入选前是航天科技集团有限公司空间技术研究院的工程师。

据中国载人航天工程办公室消息，经任务总指挥部研究决定，瞄准北京时间4月24日17时17分发射神舟二十号载人飞船，飞行乘组由陈冬、陈中瑞、王杰组成，陈冬担任指令长。航天员陈冬执行过神舟十一号、神舟十四号载人飞行任务，时隔两年再次担任指令长。陈中瑞和王杰均来自于我国第三批航天员，是首次执行飞行任务。其中，陈中瑞入选前是空军飞行员；王杰入选前是航天科技集团有限公司空间技术研究院的工程师。

目前，任务各项准备工作正在稳步推进，执行此次发射任务的长征二号F遥二十运载火箭即将加注推进剂，神舟二十号航天员乘组将于中国航天日当天出征太空。

洛阳航天英雄陈冬再次出征，逐梦星辰大海。这个洛阳娃是怎样一步步成长为优秀的中国航天员的？记者带您了解他成长的足迹。

从小立志当飞行员

“陈冬小时候性格低调内敛，却很有主见。报考军校、成为飞行员一直是他的梦想。”在涧西区陈冬的家中，75岁的陈树林提起儿子，满是欣慰之情。

陈冬1978年12月出生在洛阳一个工人家庭，父亲陈树林是中铝洛阳铜业有限公司(原洛阳铜加工厂)职工，哥哥比他大4岁。

在陈树林眼里，爱运动、爱学习是陈冬儿时最大的特点。从小学开始，陈冬的母亲黄焱就带着孩子们每天外出打乒乓球、羽毛球，到了暑假，还领着孩子们去露天泳池游泳。

“妈妈，飞机为什么能在天上飞？”小学二年级时，母亲黄焱带着陈冬外出，听到空中传来的引擎轰鸣，陈冬仰头问道。

“因为有飞行员驾驶，就像我们在地面开车一样。”黄焱回答道。

“将来，我也要当一名飞行员，在天上自由飞翔。”面对蓝天，小陈冬一脸憧憬。

1996年11月，军队院校到陈冬所在的高中招收空军飞行员，陈冬第一时间报名。历经3次体检之后，1997年7月，陈冬参加了高考。8月初，他们接到军队院校的提前录取的通知：陈冬以优异成绩如愿考入军校。

以优异的成绩从军校毕业后，陈冬被分配到空军某团，参加战斗机飞行训练。11年间，他累计安全飞行1500小时，2次荣立三等功。

2016年10月17日，陈冬与景海鹏搭乘神舟十一号飞船，完成与“天宫二号”的对接，成为洛阳“太空第一人”。

二度逐梦星辰大海

2021年，陈冬特地回到洛阳，在母校以“梦想的力量”为题开展了励志报告会，站在讲台上，陈冬说：“梦想的力量往往超乎你的想象，只要你愿意，梦想就会为你加油!”

面对学生对太空之旅的好奇，陈冬有问必答。“在33天的太空之旅结束后，我的个子长了4厘米，体重减了5公斤，还从单眼皮变成了双眼皮。”针对学生提问太空之旅后身体的变化，陈冬笑着回应。

陈冬回忆，在训练中，他曾三天三夜不睡觉。这是为了训练航天员在狭小环境中的心理适应性，训练在封闭的环境中进行。为考验大家，每名航天员身边都放了床，但没有一个人去睡。

对于这6年的艰苦磨砺，陈冬说，在追逐梦想的道路上，内心的坚定能战胜身体的不适。在他眼中，运动是减压的最好方式，大汗淋漓后冲个热水澡，会让他瞬间释放掉所有压力。

他激励大家：“拼搏的道路才最壮美，最泥泞的道路才能留下最深的足迹。”

曾接受记者专访，磨炼多年终飞天，陈冬谦虚地说“上天眷顾”。

父母眼中的儿子

“第一次执行任务，驻留那33天，心一直揪着。但这次，儿子的自信夯实了我的底气。”2022年6月4日，在洛阳市涧西区陈冬的家中，陈树林老人提起儿子，满是骄傲，“看到官方宣布，儿子是这次的指令长，任务还比较重，刚开始比较忐忑，但是看到儿子信心满满的状态，我们也就放心了。”

和“陈冬担任指令长”一同上热搜的，是“陈冬说自己是检查作业的爸爸回来了”。

原来，陈冬的孩子也想上太空，他对孩子们说：“这次没票了，等你们长大得自己争取。但这次我给你们留一项作业——你们为什么想上太空，上去之后想干什么？回来之后我问问你们。”

面对这次太空出征，陈树林夫妇在接受记者采访时表示：“他要检查儿子的作业，我要检查他(陈冬)的作业。”陈冬母亲黄焱希望儿子陈冬在空间站尽自己最大的努力，把所有的精力全都用到空间站上，“他是指令长，责任重大。”

在陈树林眼中，儿子陈冬是一枚妥妥的学霸。陈树林提起儿子，满是骄傲和欣慰：“陈冬小时候性格比较内敛，非常独立有主见。”陈树林告诉记者，幼年陈冬爱运动、爱读书，没咋让家里人操过心。

“孩子，这是你第二次执行飞天任务，也是首次承担指令长这一重要的使命，爸爸为你感到自豪。”陈树林说，中国的航天事业取得了令世人瞩目的成就。作为航天员的家人，欣喜之余，深感责任重大。希望陈冬再接再厉，为中国的航天事业再立新功。

“遨游太空是陈冬一直以来的梦想。为此，他多年如一日，全力以赴投入严格的训练。”陈冬的母亲黄焱说，作为母亲，她支持孩子实现人生梦想，希望陈冬圆满完成祖国和人民交付的使命，全家人都在背后默默支持他，做他坚强的后盾。

黄焱说：“看到儿子信心满满，我非常欣慰，希望他能不负期待，再次出征，把祖国的荣耀写满太空。”

虽然常常思念儿子，但陈树林夫妇也不太想给儿子“添麻烦”。“不想耽误他工作，不让他分心。”陈树林告诉记者，平时真遇到什么事，也会选择跟儿媳妇说，对陈冬则是报喜不报忧。

“我们家分工不同，陈冬妈负责带孙子，我负责做饭。”回忆起往昔，陈树林满眼笑意，“儿子喜欢胡辣汤和卤面，但是却说，以后别再做了，我纳闷为啥不让做了，儿子说，看我做了就想吃，吃多了又有体重限制。”

推算到这次执行任务长达半年，陈树林说，“估计咱们吃月饼的时候，他应该还在执行任务。”

孩子们心中的大明星

“‘大明星’来学校啦！”2024年5月21日一大早，这个消息在洛阳市第二高级中学不胫而走。

在高一(19)班，同学们齐刷刷地身穿白色衬衣、搭配黑白相间的领带，每人课桌上平放着一面鲜艳的五星红旗，双手交叠正襟危坐，等着与“大明星”见面。

当天，洛阳市第二高级中学航天思政教育活动如期举行，这次的主讲人是该校知名校友——中国人民解放军航天员大队大队长、特级航天员陈冬。活动的互动交流环节，让大家期待已久。

“陈冬学长，您的高中生活是如何均衡学习和锻炼身体的？”坐在第二排走道旁的汪可馨率先提问。

“我在高中学习和运动的比例大概是7：3，我会利用好业余时间自己做一些锻炼，比如踢足球、打篮球。因为运动是释放和减压的一个方式，让自己精力更集中，更快地投入到学习中。”走进教室的陈冬身着蓝色航天员制服，面带微笑，胸前佩戴的镶有两颗五角星的航天飞行荣誉标熠熠闪光。

陈冬寄语同学们，“任何没有去过的地方都想去尝试，这是非常好的态度。”

逐梦星辰的旅程是同学们的关注焦点，大家很想知道漫步地球之外是何种感受？

“外太空没有地平线，从那里的视角看到的蓝色星球和书本上的完全不一样。可人类就生活在这样一个星球中，再看看地球的背景，会觉得宇宙真的是太浩瀚了，人类非常的渺小。但渺小的同时，又感觉到人类非常的伟大，因为我们已经飞上了太空，将来我们还要去更远的地方。2030年，我们要去月球，后续还要飞出太阳系，希望将来看到同学们的身影出现在月球，出现在更远、更深的太空。”

心向太空逐梦星辰

“您一直是我们心中的航天英雄和学习榜样，我们如何才能成为像您一样的航天员呢？”2024年5月21日，在洛阳市第二高级中学在高一(20)班，祁明睿的发问代表了很多学生的心声。

“成为航天员，首先要有过硬的文化知识，因为空间站是由十几个大系统组成的，是我们国家科技含量最高的地方。其次要提高身体素质，因为肌肉在外太空会萎缩，人体的钙质会流失，在这种情况下还要做大量的工作。最后还要有过硬的心理素质，因为空间站只有我们教室一半的大小，三个人执行任务的时间是180天，抬头低头就我们三人。”陈冬的回答条理清晰而又具体，同学们边听边记。

长征二号F运载火箭是陈冬执行飞行任务乘坐的航天器，同学们比照着实物外观做成了模型。看到自己乘坐过的“航天器”，陈冬兴奋不已，签上名字和日期以示纪念。

在互动现场，常芮铭同学对太空种子培育感到好奇，这一下聊到了陈冬的“兴趣点”。

“如果让我去星际旅行，问想要带什么东西，我的回答就是种子。因为种子就相当于一个生命，我们把它带到一个新的星球，可以孕育出新的生命。”陈冬说，从背后的科技含义来看，将种子带到太空，经过辐射、落地磁、微重力等作用，对种子的基因会产生一些变异，但经过筛选，把突变后更优质的种子留下来，再经过一代甚至几代的筛选和培育，变成饭桌上的食物，比如，像一些太空玉米、辣椒、南瓜等，已经实现了量产。

作为洛阳人，陈冬自然对牡丹情有独钟。“我们洛阳最著名的就是牡丹，现在已培育出太空牡丹，这样牡丹花期要长一些、颜色要更艳一些、味道更香一点，希望同学们将来有机会把自己喜欢的种子带到太空做实验。”陈冬笑着鼓励同学们。(采写：河南日报社洛阳分社，部分信息来源：人民日报)①