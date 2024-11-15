每日一星：金色海黄 浪漫绽放

近日，在洛阳国际牡丹园中，一簇簇海黄牡丹开得热烈奔放，耀眼的明黄色格外引人注目。

近日，在洛阳国际牡丹园中，一簇簇海黄牡丹开得热烈奔放，耀眼的明黄色格外引人注目。 近日，在洛阳国际牡丹园中，一簇簇海黄牡丹开得热烈奔放，耀眼的明黄色格外引人注目。 海黄花型为菊花型，花瓣质地硬挺、层次清晰，基部点缀着茶褐色的斑纹，花朵侧向绽放，花量密集且群体花期持久。 “海黄植株高大，生长势强，属晚开品种，春季的花期一般在4月中下旬。”洛阳国际牡丹园有关负责人介绍，海黄还有一年多次开花的罕见特性，比如在夏、秋时节，零星海黄还会再次开花，且不影响第二年开花，因此还被誉为“月月金”。 观赏地点：洛阳国际牡丹园万芳园、锦绣园、九色园及中心花坛。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 霍志鹏 文/图)