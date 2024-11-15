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洛阳医保主动提醒系统即将上线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.08 16:52
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　　8日，洛报融媒记者获悉，洛阳医保部门主动提醒系统即将上线，将对个人医保余额、消费情况进行实时短信提醒，请及时维护个人及家人的手机号等医保“一人一档”信息。

　　洛阳市医保局相关负责人说，“一人一档”是完善参保人员基础数据信息，提高全民参保精细化、信息化管理水平，更好地保障广大市民朋友医保权益的重要举措。凡是具有洛阳户籍的居民，在洛阳或曾在洛阳参加基本医疗保险的人员，均可通过以下操作步骤完善相关信息：

　　第一步，打开手机微信或支付宝搜索“河南医保”小程序，点击首页中右下角的“一人一档”模块，选择“本人办理”填写自己的信息，或选择“帮办代办”帮家人填写信息。

　　第二步，按照页面提示进行授权。

　　第三步，授权完成后，返回“河南医保”小程序页面，再次点击“一人一档”模块。

　　第四步，填写所有带红“*”号的必填信息。

　　第五步，信息填写完成后点击“提交”按钮，全民参保“一人一档”信息维护完成。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 实习生 高文萱 通讯员 杜芯茹 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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