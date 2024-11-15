洛阳与河南体育学院签署校地合作框架协议

洛阳体育教育将再添“新成员”！8日，我市与河南体育学院签署校地合作框架协议，双方将在洛共建河南体育学院附属竞技体育学校等“三校一队”，并在竞技体育、体育教育、体育产业等方面开展深度合作。市长张玉杰参加签约活动。

我市与河南体育学院签署校地合作框架协议

张玉杰参加

洛阳体育教育将再添“新成员”！8日，我市与河南体育学院签署校地合作框架协议，双方将在洛共建河南体育学院附属竞技体育学校等“三校一队”，并在竞技体育、体育教育、体育产业等方面开展深度合作。市长张玉杰参加签约活动。

签约前，张玉杰与河南体育学院领导张绍通、张大超等举行会谈。双方一致认为，洛阳体育资源丰富、体育基础良好，在竞技体育、群众体育、体育产业、体育文化等方面极具发展潜力。河南体育学院是全省唯一一所专业高等体育本科院校，在体育教育、训练、科研等方面拥有丰富经验和专业资源。双方将以此次签约为契机，发挥各自优势，在人才培养、群众体育、产业发展等方面开展务实合作，深度挖掘洛阳本土优秀竞技体育人才，大力培养体育教育综合性高素质教师队伍，积极推广冰雪、轮滑等户外运动，着力引进高水准国际性优质体育赛事活动，共同探索文体旅商融合发展的新路径新方法，把体育“流量”转化为消费“能量”、经济“增量”，助力洛阳经济社会高质量发展。

“三校一队”即竞技体育学校、冰雪运动学院、中国轮滑(滑板)学院和省级专业运动队。根据协议，双方将依托洛阳市青少年体育训练中心建设竞技体育学校，开展自行车、田径、射击等运动项目集训，进行小学、初中、高中(中专)学段文化课教学；依托洛阳伏牛山滑雪度假乐园共建冰雪运动学院，开展冰雪项目训练、竞赛活动，推动冰雪运动普及发展，提升冰雪运动竞技水平；共建中国轮滑(滑板)学院，打造国内一流的轮滑(滑板)教学、训练和竞赛场地；共建专业运动队，加强梯队建设，优化资源配置，打造高水平的专业队伍，提升洛阳竞技体育水平和知名度。

副市长任丽君等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)