清明假期，来从政坊共赴“童趣花语游园会”

春意盎然，童趣满园。清明假期，洛阳从政坊游园将举办“童趣花语游园会”亲子游园活动，以儿童主题公园景为背景，为亲子家庭开启一段自然与童梦交织的奇幻旅程。

春意盎然，童趣满园。清明假期，洛阳从政坊游园将举办“童趣花语游园会”亲子游园活动，以儿童主题公园景为背景，为亲子家庭开启一段自然与童梦交织的奇幻旅程。 春意盎然，童趣满园。清明假期，洛阳从政坊游园将举办“童趣花语游园会”亲子游园活动，以儿童主题公园景为背景，为亲子家庭开启一段自然与童梦交织的奇幻旅程。 活动时间：4月4日至6日 活动内容： ●天鹅幻舞·童梦迎宾 时间：每天14:00 地点：从政坊游园北门 简介：小演员们将化身经典角色——优雅的“黑天鹅”、搞怪的“哪吒”、俊逸的“敖丙”，以充满童趣的舞蹈表演迎接来宾，拉开活动序幕。 ●天鹅奇遇行 时间：每天14:10 地点：从政坊游园主干道 简介： “小黑天鹅”等为游客带来一场别开生面的童话巡游体验。 ●童梦天鹅舞 时间：每天15:00至15:30 地点：从政坊游园一号码头 简介：融合传统与现代元素，包含潮童街舞、芭蕾舞、诗朗诵以及神话角色互动等多元艺术形式。 ●花园故事会 时间：每天16:00至16:30 地点：从政坊游园一号码头 简介：小朋友将化身春日精灵，以一支轻盈灵动的《上春山》唤醒花园生机，小小“故事家”们用稚嫩的声音讲述童话故事，更有活力十足的儿童快板表演。 ●童趣花语 时间：每天下午15:45至16:15 地点：从政坊游园萌宠互动区 简介：亲子家庭可在此参与趣味花卉知识问答，学习自然知识，最后一起跳欢乐的集体舞。 ●花开再见 时间：每天16:30至17:00 地点：从政坊游园萌宠互动区 简介：在欢乐的尾声中，NPC们将集体登场，揭晓“最佳互动小明星奖”，表彰在活动中表现积极的小朋友。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 王笛 文/图）