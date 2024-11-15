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全市产业发展专项工作会议召开 江凌讲话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.03 18:11
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全市产业发展专项工作会议召开
积极抢占风口产业新赛道
加快构建现代化产业体系
江凌讲话 张玉杰参加

　　3日，全市产业发展专项工作会议召开。市委书记江凌主持会议并讲话，市长张玉杰参加。

　　会议听取了优势产业集群打造、高成长性企业培育、制造业数智化改造等工作情况汇报，研究部署制造业高质量发展工作。会议强调，要围绕推动制造业高质量发展，看清产业方向，立足现有基础，坚持引育并举，抓好建链融链，着力推动科技创新和产业创新深度融合，加快构建现代化产业体系。要紧盯新能源、新材料、新一代信息技术、智能制造等“风口产业”，重点发展成长性好的细分领域产业。要放眼全国产业布局，积极开展跨区域协作，努力在发展“风口产业”上抢占先机。要依托龙头企业延链补链做大做强优势产业集群，支持引导高成长性中小企业融入龙头企业产业链供应链，加快推动规上制造业企业数智化改造全覆盖，不断提升产业核心竞争力。

　　会议听取了我市平台经济发展情况汇报。会议指出，平台经济是以互联网平台为主要载体的新型经济形态，对于吸纳青年就业、赋能产业升级、赢得发展主动具有重要作用。要深入研究平台经济产业形态，立足洛阳基础优势，选准重点培育的细分领域，加强专业园区和集聚区载体建设，做好人力资源需求保障，完善算力、仓储等基础设施，发挥商协会组织平台作用，着力打造在全国具有较强影响力、平台企业集聚度高、在细分领域竞争优势明显的平台经济发展新高地。

　　会议听取了我市人才政策调整优化、民营企业家能力素质提升工作情况汇报。会议指出，要围绕重点发展的产业，系统梳理人才关注点、企业需求点，分类别分领域差异化制定人才政策，持续解决好住房、教育、人才补贴等关键问题，探索实行更加灵活的引才模式，切实增强政策针对性实效性。要提升民营企业家能力素质，建准用好商协会组织，坚持“请进来”与“走出去”相结合，提升企业家培训实效性，更加注重培养年轻一代企业家，不断开创民营经济发展新局面。

　　市领导王军、王森、潘开名、韩治群、陈剑锋等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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