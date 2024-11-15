即日起，玄武门大街(西工区段)公交线路临时调整

刚刚，洛阳公交集团微博发布消息，根据市交警支队《西工区玄武门大街提升改造工程交通导改公告》，玄武门大街的定鼎大道至纱厂北路段于2025年4月1日起围挡施工，结合玄武门大街沿线施工区域，洛阳公交集团自即日起，对途经公交线路临时调整。

刚刚，洛阳公交集团微博发布消息，根据市交警支队《西工区玄武门大街提升改造工程交通导改公告》，玄武门大街的定鼎大道至纱厂北路段于2025年4月1日起围挡施工，结合玄武门大街沿线施工区域，洛阳公交集团自即日起，对途经公交线路临时调整。 刚刚，洛阳公交集团微博发布消息，根据市交警支队《西工区玄武门大街提升改造工程交通导改公告》，玄武门大街的定鼎大道至纱厂北路段于2025年4月1日起围挡施工，结合玄武门大街沿线施工区域，洛阳公交集团自即日起，对途经公交线路临时调整如下： 1路 临时取消站位：玄武门大街纱厂北路口、洛阳站(回程，位于：玄武门大街解放路口西)。 5路、V6路 临时取消站位：玄武门大街纱厂北路口。 14路、103路 临时取消站位：洛阳站(去程，位于：玄武门大街解放路口东)； 去程终点站临时调整为解放路玄武门大街口(路东，与11路并站停靠)。 28路 临时取消站位：洛阳站(回程，位于：玄武门大街解放路口西)； 回程终点站临时调整为洛阳站南广场西侧公交枢纽站。 51路 临时取消站位：玄武门大街纱厂北路口、洛阳站(位于：玄武门大街解放路口西) 55路 临时取消站位：洛阳站(回程，位于：玄武门大街解放路口西)； 回程终点站临时调整为解放路玄武门大街口(路西，与92路并站停靠)。 61路 临时取消站位：玄武门大街纱厂北路口、洛阳站(去程，位于：玄武门大街解放路口西)。 83路 临时取消站位：玄武门大街纱厂北路口(回程)、洛阳站(回程，位于：玄武门大街解放路口西)； 回程终点站临时调整为解放路玄武门大街口(路西，与92路并站停靠)。 206路 临时取消站位：洛阳站(回程，位于：玄武门大街解放路口西)。 温馨提示：以上临时取消站位，待施工完毕后及时恢复停靠。同时，途经线路将根据道路施工实际情况适时进行调整，如需咨询，请拨打公交集团客服热线0379-63411661。⑥