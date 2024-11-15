即日起，玄武门大街(西工区段)公交线路临时调整

|
刚刚，洛阳公交集团微博发布消息，根据市交警支队《西工区玄武门大街提升改造工程交通导改公告》，玄武门大街的定鼎大道至纱厂北路段于2025年4月1日起围挡施工，结合玄武门大街沿线施工区域，洛阳公交集团自即日起，对途经公交线路临时调整。
刚刚，洛阳公交集团微博发布消息，根据市交警支队《西工区玄武门大街提升改造工程交通导改公告》，玄武门大街的定鼎大道至纱厂北路段于2025年4月1日起围挡施工，结合玄武门大街沿线施工区域，洛阳公交集团自即日起，对途经公交线路临时调整如下：
1路
临时取消站位：玄武门大街纱厂北路口、洛阳站(回程，位于：玄武门大街解放路口西)。
5路、V6路
临时取消站位：玄武门大街纱厂北路口。
14路、103路
临时取消站位：洛阳站(去程，位于：玄武门大街解放路口东)；
去程终点站临时调整为解放路玄武门大街口(路东，与11路并站停靠)。
28路
临时取消站位：洛阳站(回程，位于：玄武门大街解放路口西)；
回程终点站临时调整为洛阳站南广场西侧公交枢纽站。
51路
临时取消站位：玄武门大街纱厂北路口、洛阳站(位于：玄武门大街解放路口西)
55路
临时取消站位：洛阳站(回程，位于：玄武门大街解放路口西)；
回程终点站临时调整为解放路玄武门大街口(路西，与92路并站停靠)。
61路
临时取消站位：玄武门大街纱厂北路口、洛阳站(去程，位于：玄武门大街解放路口西)。
83路
临时取消站位：玄武门大街纱厂北路口(回程)、洛阳站(回程，位于：玄武门大街解放路口西)；
回程终点站临时调整为解放路玄武门大街口(路西，与92路并站停靠)。
206路
临时取消站位：洛阳站(回程，位于：玄武门大街解放路口西)。
温馨提示：以上临时取消站位，待施工完毕后及时恢复停靠。同时，途经线路将根据道路施工实际情况适时进行调整，如需咨询，请拨打公交集团客服热线0379-63411661。⑥