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全市安全稳定暨信访联席（扩大）会议召开 张玉杰讲话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.04 08:59
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全市安全稳定暨信访联席（扩大）会议召开
张玉杰讲话

　　昨日，全市安全稳定暨信访联席(扩大)会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于安全稳定的重要论述，认真落实中央和省委、市委部署要求，通报总结全市安全生产、信访稳定工作情况，安排部署下一步重点任务。市长张玉杰出席会议并讲话。

　　会议指出，近年来，全市各级各部门坚持人民至上、生命至上，统筹高质量发展和高水平安全，齐心协力、齐抓共管，着力防范化解矛盾风险，确保安全生产形势总体平稳，有力有效维护了社会大局和谐稳定。

　　会议强调，做好安全生产工作，要切实把政治责任扛得更牢。树牢底线思维、极限思维，落实“一二三四”工作机制，做到思想上更警觉、行动上更主动、工作上更务实，切实把统筹发展和安全落实到各领域各环节。要切实把查险除患做得更细。树牢“隐患就是事故”的理念，深入开展安全隐患全面排查整治三年行动，实行网格化排查、清单化治理、全链条督导，努力把各类风险隐患消除在萌芽状态。要切实把重点关键抓得更实。紧盯清明假期、牡丹文化节等重点时段、重大活动，统筹抓好消防、文旅、危化、交通、燃气、自建房、森林防火等重点行业领域安全专项整治，最大限度防范遏制各类事故发生，坚决守住安全生产底线。

　　会议强调，做好信访稳定工作，要坚持以人民为中心的发展思想，站稳群众立场，回应民生关切，依法依规依政策解决好群众“急难愁盼”。要聚焦源头治理，扎实开展历史遗留问题和信访积案百日攻坚，全面排查、多元化解矛盾纠纷，推动信访形势持续平稳向好。要加强治安防控，严格网络安全监管，全力守护好社会安定、百姓安宁。要强化责任担当，认真落实领导干部包案、带头接访下访等制度，持续转作风、强能力，更好担负起为民解难、为党分忧的政治责任。

　　会议以视频形式召开，各县区设分会场。栾川县、宜阳县、涧西区、洛龙区、伊川县作了交流发言。

　　市领导潘开名、韩治群、楚国剑等参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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