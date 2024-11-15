洛阳第三十三届国际赏石文化艺术展暨交易会开幕

1日，洛阳第三十三届国际赏石文化艺术展暨交易会在洛阳奇石古玩文化城开幕,共有来自全国各地及海外的700余方精品奇石参展。展会将持续至4月10日。其间，广大市民、游客不仅能够观赏奇石，还能欣赏各类盆景、根雕、玉器瓷器、文玩字画等。

1日，洛阳第三十三届国际赏石文化艺术展暨交易会在洛阳奇石古玩文化城开幕,共有来自全国各地及海外的700余方精品奇石参展。展会将持续至4月10日。其间，广大市民、游客不仅能够观赏奇石，还能欣赏各类盆景、根雕、玉器瓷器、文玩字画等。

此次活动是第42届中国洛阳牡丹文化节的联动活动之一，由中国观赏石协会、洛阳市城市管理局、洛龙区人民政府主办。当天，洛阳奇石馆揭牌开馆。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 摄）