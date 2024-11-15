太康路进入王城大道入口为何封闭？ 洛阳市公安局最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：太康路进入王城大道入口为何封闭？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：太康路进入王城大道入口为何封闭？

市公安局回复：因王城快速系统高峰期车流量较大，原通行方式存在快速路出入口较多，车流交叉，易造成拥堵并多发事故。为保证王城快速系统通行效率，经市相关部门研究论证，封闭了王城大道太康路口东侧快速路入口和西侧出口，同步更新了交通标志标线，加装了交通诱导屏及相关设施。此路口封闭后，目前王城太康口有2点变化：

1、太康路由东向西右转进入王城大道南向北方向无法进入快速路，目前已经对王城太康东路口进行封闭。广大司机朋友可绕行王城开元进入王城快速路，或从市府西街进入古城快速路。

2、王城太康路口西：王城快速路北向南出隋唐园隧道王城太康西快速路出口已经封闭，可从王城太康路西，南侧快速路口出，进入开元大道；或由隋唐园隧道转古城快速路，向西从英才路匝道驶出，向东从金城寨街驶出。

感谢您对城市交通管理工作的关注支持，建议广大驾驶员朋友提前规划出行方案。

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