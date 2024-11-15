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提前3天在线预约！洛阳白马寺最新公告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳白马寺 2025.04.01 11:28
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　　3月31日，洛阳白马寺发布牡丹文化节期间接待保障公告，牡丹文化节期间实行“网上预约、错峰、限流”参观方式，详情如下：

洛阳白马寺牡丹文化节期间接待保障公告

各位游客：

　　何人不爱牡丹花，占断城中好物华。为迎接第42届中国洛阳牡丹文化节，保障牡丹文化节期间安全有序参观，白马寺仍实行“网上预约、错峰、限流”参观方式，现将白马寺接待保障有关事宜公告如下：

　　一、开放时间

　　早上7:40开始入园，下午18:00停止售票入园，下午18:30清场。

　　二、票务管理

　　1.白马寺景区唯一官方售票渠道为“洛阳白马寺”官方微信公众号。请您关注微信公众号提前3天在线预约实名购票。预约门票成功后，请在预订日期当天持本人身份证或使用购票手机接收到的二维码现场刷证(码)入园。请您合理规划行程，预约后如不能到园参观，请及时取消预约。未预约的游客不得进入景区。

　　享受免票优惠或持有有效期内洛阳旅游年票的游客无需预约，可直接凭优惠证件入寺。售票数量根据入园人数调控。

　　2.白马寺从未授权任何第三方平台和个人以任何形式销售、代售白马寺门票及法物流通专营商品，请您切勿通过其他渠道购买，以免自身合法权益受到损害。

　　3.详细票务政策参见“洛阳白马寺”官方微信公众号。

　　4.牡丹文化节期间参观人数较多，请您自觉遵守景区规定，服从工作人员现场疏导管理，有序排队并配合证件核验，文明参观，共同维护良好的游览环境。

　　三、礼佛须知

　　1.请勿携带香体可燃部分长度大于50cm或直径大于1cm的高香、黄裱纸、锡箔、鞭炮、管制刀具等易燃易爆危险物品入寺。

　　2.请勿携带葱韭芥蒜、烟酒肉蛋等荤腥食品入内。

　　3.寺院内禁止吸烟。

　　4.请勿携带宠物入寺。请勿投喂、触摸寺内动物。

　　5.请勿将皈依证借予他人，一经发现，立即没收。

　　6.请勿对着佛像拍照；禁止无人机等“低慢小”航空器在寺内飞行；严禁私自摆摊、设点经营以及拉客拍照。

　　7.禁止非法出版物(如书籍、卡片、音像制品、宣传广告等)入寺，随意发放。

　　8.请将垃圾分类放入垃圾箱内。

　　9.请照看好随行的老人和孩子，注意脚下，防止摔倒；在参观过程中请保管好个人贵重物品。

　　四、特别声明

　　白马寺属于宗教活动场所。在佛教文化中，尊重和礼仪是非常重要的一部分。所以希望各位游客在参观游览的时候，衣着能够符合寺庙的规定。

　　着装要求：朴素且得体，庄重不暴露。男士应避免赤裸上身，不穿短裤、背心、拖鞋；女士穿着以朴素、大方为主，不穿袒肩露背、透视的衣服，上衣的领口不要太低，衣袖不宜过短，不宜穿短裤、超短裙，衣着不宜过于紧身，建议尽量穿长裤，若身着裙装时，长度须到膝盖以下。

　　着装不得体者，寺院有权谢绝入寺。

　　以上条款解释权归白马寺所有。

　　白马寺咨询电话：0379-63789090

　　洛阳白马寺

　　2025年3月31日
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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