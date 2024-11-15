10项主体活动、35项联动活动……第42届中国洛阳牡丹文化节4月1日盛大开幕

春风拂面，又到了牡丹盛开的季节。4月1日，第42届中国洛阳牡丹文化节将盛大开幕。古都洛阳热情敞开怀抱，以牡丹喜事，聚全城之力，喜迎八方宾朋到来。

春风拂面，又到了牡丹盛开的季节。4月1日，第42届中国洛阳牡丹文化节将盛大开幕。古都洛阳热情敞开怀抱，以牡丹喜事，聚全城之力，喜迎八方宾朋到来。

第42届中国洛阳牡丹文化节由河南省人民政府主办，河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府承办，时间为4月1日至15日，赏花期为4月1日至30日。

此次牡丹文化节以“花YOUNG洛阳城”为主题，以赏花为主线，围绕牡丹、汉服、音乐、户外、消费，共计推出10项主体活动、35项联动活动，为游客带来一场别开生面的文化盛宴。

更加注重有效引流，10项主体活动、35项联动活动让来洛游客多起来

丰富多彩的活动是牡丹文化节的重中之重。今年，洛阳深刻把握互联网传播特点，既围绕沉浸赏花、汉服妆造、牡丹市集、精品民宿等主题策划创意视频，提前造势预热，又精心举办线上开幕，办好汉服巡游、沉浸式演艺等特色活动，吸引更多游客关注洛阳、来到洛阳。

洛阳创意策划推出10项更具体验感、更具丰富度、更具沉浸性的主体活动，带游客沉浸式体验“花YOUNG洛阳城”。

●以全民共享为目标，聚焦城市旅游，洛阳策划安排了线上开幕式、“Z世代”牡丹花城周游记、文旅推介官汉服巡游3项活动。

●以促进消费为目的，洛阳推出沉浸式赏花、博物馆奇妙游、国风耀隋唐、神都艺术嘉年华4项活动，更新沉浸式演艺，丰富旅游体验。

●以文旅融合为抓手，洛阳聚焦融入新内涵、打造新场景，创新谋划“河洛飞花”2025牡丹文化市集、天街乐学奇妙游、“青春洛YOUNG”乐享消费季3项活动。

10项主体活动新意十足、诚意满满，既突出以花为媒、线上引流，又着重强调创意性、营造新场景，以一系列精彩活动放大牡丹文化节效应，为游客提供更丰富的城市旅游体验。

与此同时，洛阳各县区及有关单位围绕“花YOUNG汉服”“花YOUNG音乐”“花YOUNG非遗”“花YOUNG山水”4个板块策划了35项联动活动，积极打造赏花新场景、培育消费新业态。