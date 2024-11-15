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洛阳城市区三大牡丹园最佳观赏时间及优惠政策
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.01 11:39
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　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：今年牡丹文化节期间各公园的盛花期有没有具体时间？购票有哪些优惠政策？

　　市城市管理局回复：

　　一、最佳观赏时间

　　1.王城公园：预计最佳观赏时间在4月8日至4月18日；

　　2.中国国花园：预计最佳观赏时间在4月6日至4月15日；

　　3.隋唐城遗址植物园：预计最佳观赏时间在4月3日至4月20日。

　　二、购票及入园方式

　　各公园实行线上线下同步售票，游客无需提前预约，可直接购票扫码入园。

　　三、免费入园优惠对象

　　1. 12周岁(含)以下或身高1.4米(含)以下儿童，凭有效身份证件及有效资格证件；

　　2. 60周岁(含)以上老年人，凭有效身份证件及有效资格证件；

　　3.现役军人(凭军官证或士兵证)、退役军人(凭退役军人优待证)、军队离退休干部、退休士官、(凭离、退休证)，残疾军人、现役军人家属、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属，持有效工作证件、有效优待证件；

　　4.人民警察、国家消防救援人员，凭有效工作证件；

　　5.残疾人凭《中华人民共和国残疾人证》原件及身份证原件(视力、智力残疾者和一级、二级肢体残疾者可免一名陪护人员门票)；

　　6.洛阳旅游年票及各牡丹园自行办理的年票、月票、晨练卡正常使用。持本人洛阳旅游年票入园赏花应走各园旅游年票专用通道。

　　7.市级及市级以上劳模、五一劳动奖章获得者、三八红旗手、巾帼岗位标兵、优秀教师、“全国无偿献血奉献金奖”获得者、洛阳市道德模范、最美洛阳人、身边好人、最美志愿者可免费入园赏花：(1)洛阳市市级或市级以上劳模、五一劳动奖章获得者、三八红旗手、巾帼岗位标兵、优秀教师持本人身份证和相关荣誉证书原件；(2)洛阳市“全国无偿献血奉献金奖”获得者持本人身份证、“全国无偿献血奉献金奖”证书原件；(3)洛阳市道德模范、最美洛阳人、身边好人持本人身份证和相关证书原件；(4)最美志愿者持本人身份证和相关文件复印件。

　　8.洛阳市所属各县(市、区)范围内的失业人员、低保人员、五保户人员、环卫工人、协管、协警在牡丹文化节期间非法定节假日的周一至周五，可持以下证件免票进入执行惠民办法的牡丹园赏花：(1)洛阳市失业人员持本人身份证、失业(下岗)证；(2)洛阳市低保人员持本人身份证、城市居民最低生活保障金领取证(农村居民最低生活保障证)；(3)洛阳市五保户人员持本人身份证、五保户供养证；(4)洛阳市环卫工人、协管、协警持本人身份证、工作证。

　　9.洛阳市基干民兵持本人工作证和保障卡原件可免费入园赏花。

　　享受免票的游客，均凭(持)有效证件，经检票人员查验无误后免费入园。

　　四、半价优惠对象

　　1. 12周岁以上18周岁以下(不含18周岁)未成年人,凭身份证件或户口本；

　　2.参加全国统一普通高校招生考试，被高校录取的在校研究生、本科生、专科生，凭本人有效学生证原件；

　　3.人民教师凭教师资格有效证件及身份证。

　　享受半价票的游客，需凭本人有效证件购买半价票，经景区检票人员查验证件后检票入园。

　　温馨提示：牡丹花期受天气影响较大，建议游客出行前关注我单位官方公告或电话咨询各公园花期情况，合理安排行程。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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