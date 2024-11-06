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牡丹文化节期间，洛阳20家“多功能驿站”贴心服务游客
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.28 17:50
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　　来洛阳游玩，歇脚的工夫还能答题获得“牡丹”小礼品！今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，牡丹文化节期间，该局以洛阳20家位于热门景区和繁华地带的连锁药店为依托设置“多功能驿站”，市民和游客不仅可以享受免费养生茶饮、手机充电、使用雨伞等服务，还可以参加“文旅知识答题”活动，有机会获得精美的牡丹团扇等小礼品。

　　目前，这20家连锁药店已经做好了前期准备工作。28日下午，洛报融媒记者在位于老城区青年宫广场对面的张仲景大药房看到，门口的服务台上放着分别装有菊花茶、栀子水等药食同源类的花茶，配备了一次性纸杯供市民自取使用；店内的休息区域，一位身着汉服的店员手持宣传彩页，正在向一位到店的游客介绍附近的旅游景点，比如洛邑古城、天堂明堂等。“最近到洛阳的游客逐渐增多，如果他们有需要，可以进店免费测量血压和血糖。”洛阳张仲景大药房相关负责人说，在开设有中医馆的药店，还可以免费问诊。

　　与此同时，这20家连锁药店还可以为出现发热、中暑、消化不良等突发情况的顾客提供用药咨询和免费使用对症急救药品服务，以及免费使用碘伏、酒精、创可贴等轻微创伤消毒用品，全力保障群众应急用药。

　　“洛阳的不少景区周边都有药店，具有为游客提供便利服务的条件。”洛阳市市场监管局相关负责人介绍，以此为基础，该局号召药店积极参与这次便民服务，鼓励有条件的药店结合自身优势推出特色服务，比如介绍洛阳旅游景点、参与活动送牡丹特色小礼品等，为助力洛阳打造良好的文旅环境贡献力量。

　　据悉，牡丹文化节期间，洛阳各级市场监管部门也将立足自身职能，持续加强全市药品安全监管，营造安全用药环境，让来洛游客切实感受到文旅保障的贴心举措。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙瑾靖 侯伟伟 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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