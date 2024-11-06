最新消息！洛阳森林火险预警级别提升为红色

今日，洛阳市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室发布通知称，预计未来5天，全市大部分林区森林火险等级将维持4级(高度危险级别)以上，部分地区将达到5级(极度危险级别)。经综合研判，市森防指决定将森林火险预警级别提升为红色。 今日，洛阳市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室发布通知称，预计未来5天，全市大部分林区森林火险等级将维持4级(高度危险级别)以上，部分地区将达到5级(极度危险级别)。经综合研判，市森防指决定将森林火险预警级别提升为红色。具体内容如下： 洛阳市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室

关于发布高森林火险红色预警的通知 各县区政府，市森防指各成员单位： 自3月23日我市发布森林火险橙色预警以来，气温持续升高，部分县区达到或突破3月最高气温记录，全市卫星监测热点数量显著增加，森林火灾易发多发。 当前正值清明节森林防灭火关键期。预计未来5天，全市大部分林区森林火险等级将维持4级(高度危险级别)以上，部分地区将达到5级(极度危险级别)。经综合研判，市森防指决定将森林火险预警级别提升为红色。 一、预警时间 本次高森林火险红色预警自发布之日起生效，预警期间，各单位要高度重视，切实做好森林防灭火各项工作。 二、预警措施 (一)在媒体上及时播报高森林火险红色预警信号，广泛宣传森林防火知识和相关法律法规，提高公众防火意识。 (二)严格落实属地管理责任和部门监管责任，从严强化经营单位主体责任；各级林长和森防指成员单位主要负责同志要亲自带队，深入重点地区、重点部位检查督导防灭火措施落实情况。 (三)加强巡山护林力度，护林员、瞭望员、一线网格员和视频监控要加大防火巡护、监测巡察频次和密度，确保火情早发现、早报告、早处置。 (四)各地立即发布禁火命令，禁止一切野外用火行为，严格火源管控，防止人为因素引发森林火灾。 (五)在林区主要路口增设临时检查卡点，加大检查力度，对进入林区的人员和车辆进行严格登记和检查，严防火源进山入林。 (六)开展空中巡护，利用无人机等现代科技手段进行火情监测和预警。 (七)各类扑灭火机具、装备、物资要保持完好率，确保一旦发生火情能够迅速投入扑救。 (八)专业、半专业森林消防队伍和应急救援力量要全面进入待命状态，靠前驻防，随时做好扑救森林火灾的准备。 三、工作要求 (一)各有关单位要切实履行森林防灭火责任，加强组织领导，强化责任担当，确保各项防火措施落到实处。 (二)要加强值班值守和应急处置工作，严格执行24小时值班和领导带班制度，确保信息畅通、反应迅速。 (三)要加强督导检查，对发现的隐患问题要及时交办、督促整改，确保森林防灭火工作取得实效。 (四)对因工作不力、失职渎职导致发生森林火灾的，将依法依规严肃追究相关责任人的责任。 (五)市森防指调研帮扶组和林业分包县区领导加强对预警地区森林防灭火工作督促和指导，如有火情，第一时间赴现场指挥协调。 (六)严格执行《洛阳市森林火灾信息报送办法》和十二项工作机制，有火必报，如实上报，归口报告，报扑同步，严禁迟报、误报、瞒报和漏报现象。 (七)如有火情发生，按照要求启动预案(办法)，主要领导迅速到达现场，确保组织指挥、舆情管控、协调配合等工作畅顺，防止贻误战机，小火酿成大灾。 2025年3月28日 ⑥