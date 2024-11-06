洛阳市十六届人大四次会议召开

3月31日，洛阳市第十六届人民代表大会第四次会议在市会议中心举行。

会议现场

市十六届人大四次会议召开

江凌讲话 张玉杰当选洛阳市人民政府市长

李保国、孙延文出席

3月31日，洛阳市第十六届人民代表大会第四次会议在市会议中心举行。

大会主席团常务主席江凌、李保国、王森、徐新、安颖芳、雷雪芹、杨劭春、赵莉、夏磊、李书杰在主席台前排就座。

张玉杰、孙延文、王军、祁建峰、刁国泰、徐超文、陈功、陈彦波、任丽君、李新红、陈剑锋、王国辉、楚国剑、李刚、徐哲、封勇、仝宇鹏、何武周、赵健、李保安、余杰在主席台就座。

何泽民在主席台就座。

第一次全体会议应到代表474名，实到442名，符合法定人数。

上午9时，李保国宣布：洛阳市第十六届人民代表大会第四次会议开幕。与会人员全体起立，会场响起雄壮的国歌声。

会议听取了大会主席团关于候选人情况的说明，表决通过了大会选举办法。

之后，各代表团召开代表团全体会议，酝酿候选人名单草案，推选大会监票人。

下午4时，市十六届人大四次会议举行第二次全体会议。江凌主持。

第二次全体会议应到代表474名，实到442名，符合法定人数。会议表决通过了总监票人、监票人名单。根据大会选举办法，会议进行了选举。

根据选举结果，张玉杰当选洛阳市人民政府市长。全场响起热烈的掌声。