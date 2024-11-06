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洛阳牡丹广场地铁站再开放7个出入口
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.31 20:36
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　　3月31日，洛阳地铁1号线牡丹广场站迎来重要升级——F3、F4、F5、F6、F7、C6、C9等7个出入口正式对外开放。

　　其中，F3~F7位于牡丹广场东部，F3位于西苑路旁，F4位于牡丹妇产医院门口，F5位于太原路与延安路交叉口附近，F6、F7分布在牡丹城宾馆门口；C6、C9位于牡丹广场西部，C6紧邻涧西区政府，C9位于天津路与西苑路交叉口西北角。至此，牡丹广场地铁站开放的出入口已由9个增加到16个。

　　上午9时许，洛报融媒记者来到牡丹广场地铁站探访，发现新开放7个出入口相关标识已经贴好，上下行电扶梯运转顺畅。不时有乘客从这些出入口进入地铁站。

　　“太开心了，这几个出入口开放了，大家出行更方便了。”附近小区居民杨女士边拿起手机拍摄一边介绍，杨女士家住世纪华阳小区，此前乘坐地铁需要穿过延安路、太原路从E出入口进站，距离长不说，多次过马路也增添了一些安全风险。现在她从离家近的F6出入口直接进站，节省了时间，也减少了安全隐患。

　　牡丹广场中心站站长崔彬彬介绍，牡丹广场站沿西苑路东西向布置，是我市最大的一个地铁站，该站设计有地下商业、停车场等功能。由于牡丹广场站周边分布有学校、机关、医院、企业等，人流、车流量大，这些出入口的开放将为市民乘客出行带来极大便利。

　　“同时，该地铁站通过‘地铁+商业’模式，催化城市空间价值提升，成为一个客流聚集地。”站内星悦茂下沉式商业街运营方相关负责人介绍，目前，牡丹广场地铁站东区站厅层与F3~F7之间通道商业区正在招商，将引进美甲护肤、餐饮、服装配饰等业态；西区下沉广场目前进驻有生活超市、日料餐饮、篮球培训、射击训练、台球厅、舞蹈培训等，致力打造多种沉浸式体验空间，满足市民游客多样化生活需求。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 实习生 施亦格 文/图 通讯员 闵雪）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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