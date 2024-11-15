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2025年洛阳市遗体和人体器官捐献者清明缅怀仪式举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.02 08:20
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　　昨日，以“生命礼赞 大爱永恒”为主题的2025年洛阳市遗体和人体器官捐献者清明缅怀仪式，在大唐森林陵园市红十字会遗体器官捐献纪念园举行。捐献者家属代表、遗体和人体器官捐献志愿者和部分社会人士共同缅怀，表达了对捐献者的追思、感恩和敬意。

　　截至今年3月底，我市人体器官捐献志愿者登记人数累计超过34200人，实现人体器官捐献170例、遗体捐献超过60例。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 陈嘉豪 通讯员 田苏辉 杨振亚 摄）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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