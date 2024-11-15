电动三轮车要悬挂机动车号牌！洛阳交警发布上牌流程

今日，“洛阳交警”官微发布三轮车上牌流程及所需材料。

今日，“洛阳交警”官微发布三轮车上牌流程及所需材料。具体内容如下：

驾乘车辆要依法登记上牌，驾车出行必须持有对应准驾车型的驾驶证件。需要注意的是，电动三轮车纳入机动车管理，属于三轮摩托车，切记要按照规定悬挂机动车号牌，驾驶三轮摩托车需取得相应的准驾车型驾驶证。

机动车未经国务院机动车产品主管部门许可生产或者未经国家进口机动车主管部门许可进口的；机动车的型号或者有关技术参数与国务院机动车产品主管部门公告不符的；不予办理注册登记。

查验车辆资质

车主在车辆的合格证或者是车辆的铭牌上找到车辆型号，登录工信部道路机动车辆生产企业以及产品信息查询系统，输入车辆型号查询，如果能在系统中查询到该车辆信息，就是合规车辆具备上牌资质。

准备相关资料

①机动车所有人的身份证明(如委托人办理可在交管12123APP上办理电子委托或提供纸质委托书，被委托人也需携带身份证原件)；

②机动车销售统一发票；

③机动车整车出厂合格证；

④机动车交通事故责任强制保险凭证(可联网核查)。

办理流程

①车辆所有人(或被委托人)携带以上材料至车管所查验区办理查验预录入；

②车辆停放至查验工位查验；

③查验合格后到业务大厅办理注册登记；

④发放登记证书、行驶证、车辆号牌；

⑤悬挂车辆号牌。