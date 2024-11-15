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全网观看人次1028万！牡丹文化节开幕式引发海内外关注
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.02 15:44
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　　1日晚，第42届中国洛阳牡丹文化节线上开幕直播特别节目惊艳亮相，为海内外观众奉上一场古今交融、青春洋溢的沉浸式视听盛宴。数据显示，这场全球同步直播的开幕式，吸引了全网1028万人次在线观看，展示了神都洛阳的独特魅力。

　　为确保传播效果，中共洛阳市委宣传部、市委网信办聚焦牡丹文化节特色亮点，围绕花YOUNG洛阳城——第42届中国洛阳牡丹文化节开幕式，提前召开策划会，研究策划话题，协调中央、省、市、县四级主流媒体、新媒体，通过微博、抖音、快手、B站、小红书等商网平台，以及全国其他兄弟省份和地市等120余个账号同步开展直播。全网观看直播人次达1028万。

　　在央级媒体宣传阵地，新华网客户端、PC端，人民网法人微博等平台观看人次超385万，“花YOUNG洛阳城”聚合平台观看人次达85万。

　　此次直播还开辟了国际传播渠道。据统计，中国日报(China Daily)海外脸书、推特账号的观看人次达100万，国际在线海外账号观看人次达92万。

　　开幕式直播紧凑凝练，精彩纷呈，虽只有45分钟，却在云端迅速点燃网友们热情。直播结束后的2个小时内，新华网、人民网、央广网、中国网、河南卫视等各级各类媒体发布开幕式短视频超300条。抖音话题#洛阳邀全网赏牡丹#登上全国热搜榜第21位，种草榜第1位。

　　与此同时，来洛阳游园赏花的相关话题，热度也一路飙升。其中，题微博话题#第42届中国洛阳牡丹文化节开幕#登上全国热搜；#到过花开的洛阳就拥有整个春天#、#神都洛阳果然好地方#、#洛阳应天门打造牡丹花瓣雨# 、#DeepSeek眼中的洛阳#等4个话题登上微博全国旅游榜；#洛阳已正式进入牡丹时间#、#广东游客来洛阳看牡丹花被震撼#、#洛阳正式进入赏花“拍拍拍”模式#、#洛阳白云山4月对河南省外游客免门票#等4个话题登上今日头条全国旅游榜。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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