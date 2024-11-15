牡丹文化节期间，洛阳开通5条景区直通车

2日，记者从洛阳交运集团获悉，洛阳汽车站和龙门客运中心目前已开通5条景区直通车，方便牡丹文化节期间市民和游客出行。 2日，记者从洛阳交运集团获悉，洛阳汽车站和龙门客运中心目前已开通5条景区直通车，方便牡丹文化节期间市民和游客出行。 ●洛阳至龙潭大峡谷 发车站：龙门客运中心，发车时间：每天8:00。 发车站：洛阳汽车站，发车时间：每天8：10、9：10。 ●洛阳至老君山 发车站：洛阳汽车站，发车时间：每天6:50、8:40、9:40、11:30、13:00、15:00、16:30、18:00、19:00、19:30。 ●洛阳至云台山 发车站：洛阳汽车站，发车时间：每天8：30、10：30。 ●洛阳至白云山 发车站：洛阳汽车站，发车时间：每天7:00、13：00。 ●洛阳至二里头(城际公交) 806路发车站：龙门客运中心，发车时间：每天8:30、9:20、10:10、11:30、12:30、14:00、15:30、16:20、17:20。 807路发车站：洛阳汽车站，发车时间：8:30、9:30、10：30、11:30、12:30、14:00、15:30、16:00、17:00。 上述景区直通车均可在发车站购买车票，或在微信关注公众号“洛阳交运”买票，也可在携程、同程上买票。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 郑子龙）