洛阳组织部分民营企业家赴杭州、宁波、苏州等地学习考察

“洛阳传统制造业转型亟须长三角企业这种跨界融合的胆识。”4月1日，提起刚刚结束的长三角“科创之行”，河南睿文信息技术有限公司董事长侯明星感触颇深。

民营企业家在苏州考察(通讯员供图)

“洛阳传统制造业转型亟须长三角企业这种跨界融合的胆识。”4月1日，提起刚刚结束的长三角“科创之行”，河南睿文信息技术有限公司董事长侯明星感触颇深。

按照市委部署要求，3月24日至28日，市委统战部、市工商联组织我市部分民营企业家赴杭州、宁波、苏州等地，开展“大力发展新质生产力，培育现代企业体系”专题调研考察活动。

这场跨越千里的“取经之旅”行程紧凑：15位洛阳民营企业家先后走进杭州阿里巴巴、“六小龙”科技创新展示馆，宁波双鹿集团和苏州工业园区部分企业，实地感受长三角蓬勃的创新活力和发展成就。

“视觉冲击”成为此次调研考察中的高频词。阿里巴巴的“让天下没有难做的生意”理念与“云计算+生态”战略布局，让人印象深刻；“六小龙”科技创新展示馆将宇树科技人形机器人、强脑科技脑机接口设备等前沿成果转化为可感知、可互动的沉浸式体验空间，为公众打开一扇触摸未来生活的窗户；双鹿集团的现代企业管理模式，特别是“黑灯工厂”生产管理模式，全方位展示AI技术在企业生产经营中的深度渗透……

“悟到了企业文化的力量、品牌的价值和创新驱动发展的意义。”“将龙门石窟、洛邑古城等文化资源与现代技术结合，千年古都必将焕发新活力。”……差距催生动力，创新成就未来。5天的行程引发考察团成员深度思考和热烈讨论。大家纷纷表示，将积极借鉴长三角各优秀企业的先进经验和做法，抢抓风口产业机遇，大力发展新质生产力，以科技创新引领产业升级、助推高质量发展。

“市委市政府高度重视民营企业家队伍建设，下一步将紧紧围绕我市‘四新一装备’产业布局，积极开展‘走出去、请进来’活动，推动民营企业家不断开阔视野、提升理念、提高素质，奋力推动全市民营经济持续健康高质量发展。”市工商联相关负责人表示。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 李静)