牡丹庆典云端绽放，共赴花YOUNG洛阳城。1日晚8时，《花YOUNG洛阳城》——第42届中国洛阳牡丹文化节线上开幕直播特别节目播出，让观众沉浸式感受国色牡丹之美和牡丹文化节期间洛阳独具特色的文旅活动。

应天门3D投影秀

牡丹庆典云端绽放，共赴花YOUNG洛阳城。1日晚8时，《花YOUNG洛阳城》——第42届中国洛阳牡丹文化节线上开幕直播特别节目播出，让观众沉浸式感受国色牡丹之美和牡丹文化节期间洛阳独具特色的文旅活动。

惊艳绽放的国色天香、青春活力的城市风貌、丰富多彩的文旅活动……本次节目分为三个部分，第一部分为开幕宣推片；第二部分聚焦赏花、汉服、美食、住宿等方面，全方位推介本届牡丹文化节；第三部分展示龙门石窟、龙门古街、应天门、九洲池、西工小街、牡丹阁等文旅打卡地开展的特色文旅活动，邀请广大游客共赴一次牡丹之约，共享一场文旅盛宴。

应天门北广场神都蹦迪

开幕宣推片中，舞者们在应天门、城市阳台、广州市场步行街等打卡地齐舞，全城律动与牡丹木雕、牡丹瓷、牡丹画等牡丹艺术展示交织，传递“牡丹即主角，人人皆主角”的节日氛围。

高铁穿梭开启“流动洛阳”，晨光中的牛肉汤沸腾“烟火洛阳”，汉服小姐姐的笑容映衬青春洛阳，应天门华灯初上点亮“盛唐洛阳”，牡丹花迎春而开……“开车”“开锅”“开心”“开灯”“开花”等场景，勾勒出“一花开，全城动”的画面。

宣推片尾声，牡丹阁在倒计时中被点亮，在璀璨烟火中，第42届中国洛阳牡丹文化节盛大开幕！