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迈上新台阶！“洛阳造”格力空调突破2000万台
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.28 20:03
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　　28日，格力电器(洛阳)有限公司举行第2000万台空调下线仪式，标志着企业产量迈上新台阶，整体产能实现新突破，为推动洛阳制造业高质量发展持续提供动力。

　　该企业第2000万台下线产品，为格力GMV怡然居砂纹黑壳机，系格力最新落地的标志性高端产品。该款机型在控温和节能方面表现突出，同时依托相变分离自清洁技术，清洁效率高达93.1%。

　　产量创下新高，离不开洛阳格力自落地以来，围绕精益化、自动化、数字化发力，持续推进绿色化研发、低碳化生产，积极打造智能工厂等项目的努力。

　　近年该企业聚焦发展新质生产力目标方向，紧抓产业风口，积极整合不同领域优势资源，不断增强核心科技，拓展业务能力，在设计规划、装备、自动化信息技术等方面实现全面升级和优化。

　　自今年复工以来，洛阳格力全力推进建设，当下正处于生产旺季，通过实现关键工序的自动化全覆盖，持续建设国内智能化程度最高的专业空调生产基地。

　　将格力新款高端空调作为第2000万台下线产品代表，也标志着洛阳格力推动产品高端化工作实现新突破。目前该企业三成产品为高端产品，其生产的空调品类也不断丰富，从起初单一的家用机型，到目前已包含家用分体机、商用风管机、多联机等多种空调机型。

　　作为格力电器在全球布局的第13个空调生产基地，洛阳格力于2018年成立，自2020年7月1日首台空调下线，到2023年4月27日第1000万台空调下线，再到此次第2000万台空调下线，企业产量翻番速度不断加快。

　　“此次第2000万台空调下线，正值我们建厂七周年。作为洛阳格力发展过程中的又一里程碑，第2000万台不仅代表着数字的跃升，还象征着洛阳格力从‘制造’迈向‘智造’的铿锵足迹。”洛阳格力相关负责人表示。

　　自2020年投产以来，洛阳格力着力打造以集控中心为核心，涵盖计划云、效率云、工艺云、质量云、设备云、财务云和慧人云等“七云一中心”的智能工厂，构建“能源互联+工业互联”的绿色工厂，相继获评国家高新技术企业、国家级绿色工厂、省级绿色供应链管理企业、省级服务型制造示范企业等荣誉称号，累计产值已突破164亿元，通过吸引大量产业链上下游配套企业在洛集聚，为洛阳加快构建现代化产业体系注入强劲动力。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王大月 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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