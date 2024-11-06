迎接牡丹文化节 洛阳城市民宿总预订量已超四成

“洛阳城市民宿太美了，在网上刷到视频后就念念不忘。”28日，来自北京的陈曦来到洛阳，体验了位于洛阳市老城区中州路的九间房民宿名堂店。

“洛阳城市民宿太美了，在网上刷到视频后就念念不忘。”28日，来自北京的陈曦来到洛阳，体验了位于洛阳市老城区中州路的九间房民宿名堂店。

当天，陈曦和家人一起感受了视频中看到的汉服妆造。她兴奋地分享了换装体会：明媚春光里，一身汉服与一杯咖啡，身处唐风建筑中，这让她感觉自己成了“画中人”。

与陈曦一样，很多来到九间房民宿名堂店的客人是看了网络直播或者视频介绍慕名而来。“不定期进行直播，拍摄特色房型，解答客人疑问。直播还推荐一些周边景点以及简单的旅游规划。”九间房民宿名堂店店长段俊伟说，“很多客人打电话来咨询时，常常说是看到了我们的视频，想来体验一下。”

唯有牡丹真国色，花开时节动京城。段俊伟告诉记者，目前民宿预订约四成，随着牡丹进入盛花期，预计清明假期后迎入住高峰。此外，九间房民宿名堂店为游客准备了手工炖品、手工茶饮、手作牡丹鲜花饼、坚果水果等茶点，并设置“上房揭瓦”庭院打卡点以及书画、宫扇等体验项目，让游客尽享民宿体验，赶赴浪漫花事。

当下，洛阳市部分城市民宿主理人通过网络平台、网络直播等方式发布城市民宿的环境、房间布置等短视频。互联网成为“洛阳宿”打响品牌的重要渠道之一。

“目前少部分客人开始错峰旅行，一些游客因为一条短视频奔赴洛阳，体验视频中的‘诗意生活’。”洛阳隐居大唐民宿酒店总经理赵丹说，隐居大唐经常在小红书、抖音、旅拍、大众点评、微信视频号等平台上发布视频，内容除城市民宿内景和特色活动外，也有周边美景。“目前房间预订超五成，按照去年牡丹文化节预订情况看，清明假期将迎来客流高峰。”

当天，来自焦作的游客王明，带着母亲入住隐居大唐，开始了一家人的错峰之旅。“母亲对牡丹情有独钟，加上在视频中看到的这家别具风格的城市民宿，这趟洛阳之旅别有一番情调。”他说，由于多元的入住体验，他们把行程做了调整，要在洛阳多留两天。

布置牡丹场景、打造手绘出行地图……赵丹和小伙伴为给游客打造舒适、便利、优质的住宿体验忙碌着。为了让游客体验浪漫氛围，她们定制了牡丹文创甜品，还将为入住游客准备牡丹伴手礼。此外，天心·校场里文化创意产业将举行民国主题实景演出和舞蹈快闪活动等。

牡丹文化节临近，洛邑古城、东大街、西大街、丽景门、龙门石窟等景点成为热门打卡地。这不仅让景点周边城市民宿经营者尝到甜头，还提升了“洛阳宿”品牌影响力。截至目前，洛阳城市民宿总预订量已超四成。

牡丹文化节期间，城市民宿市场如何“出圈”？记者了解到，城市民宿预订竞争激烈，一些城市民宿将推出牡丹燕菜、小碗汤、牛肉汤等洛阳特色小吃，满足游客就餐的多元需求。此外，城市民宿与汉服、剧本杀、非遗、旅拍等新兴行业融合，在场景布置上增加牡丹等元素，打造春日栖居新体验。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张会娟 文/图）